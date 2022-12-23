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Основателя криптобиржи FTX отпустили под залог в $250 млн

Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн
В четверг 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид впервые предстал перед судом в США после экстрадиции по обвинению в мошенничестве «эпических масштабов»
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Фото: Zuma / ТАСС)
Основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому предъявлено обвинение в мошенничестве «эпических масштабов», освободили под залог в $250 млн, сообщает Bloomberg.

Залог обеспечен долей в доме родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, штат Калифорния. Кроме того, за него должны поручиться еще два человека со «значительными средствами», один из которых не может быть родственником.

В четверг 30-летний основатель FTX впервые предстал перед судом в США по обвинению в мошенничестве в связи с крахом криптобиржи. По версии обвинения, он тратил средства клиентов на дорогие офисные помещения и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции.

Обвинения также предъявлены соучредителю FTX Гэри Вангу и экс-главе Alameda Research Кэролайн Эллисон. Оба признали свою вину и сотрудничают со следствием, что позволило им также выйти под залог в размере $250 тыс. для каждого.

Согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по указанию Бэнкмана-Фрида Эллисон брала от лица Alameda средства у внешних кредиторов под обеспечение биржи FTT, при этом руководство FTX манипулировало ценой нативного токена FTT, закупая его в больших объемах на открытом рынке и взвинчивая цену.

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Когда кредиторы Alameda потребовали возврата долгов, компания не смогла выполнить свои кредитные обязательства. В итоге Эллисон использовала средства клиентов FTX для покрытия долгов Alameda. Бэнкман Фрид, Эллисон и Ванг продолжали вводить в заблуждение инвесторов практически до самого момента подачи заявления о банкротстве.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу властей США, а позднее экстрадировали.

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Елена Чернышова
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