Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС

Минэнерго предложило вернуться к идее таргетирования цен на АЗС по композитному индексу. Действующий подход, основанный на потребительской инфляции, не дает рознице достаточную маржинальность, полагает ведомство

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Текущие цены на АЗС, придерживающихся социально ориентированной политики роста стоимости топлива в пределах потребительской инфляции, не обеспечивают достаточную маржинальность продаж нефтепродуктов в рознице. Это следует из письма первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина от 17 ноября в адрес Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Российского топливного союза (РТС). РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Ведомство считает целесообразным уйти от действующего принципа таргетирования цен по индексу потребительских цен (ИПЦ) и вместо этого применять более расширенный композитный индекс ценового давления (ИЦД).

Аналогичный подход с 2025 года уже был реализован в другой сфере, напоминает Минэнерго. Так, ежегодный темп изменения тарифов на перевозки грузов и на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов теперь определяется на основании композитного ИЦД.

Концепцию композитного индекса инфляции для системы нефтепродуктообеспечения год назад предложил Российский топливный союз. В РТС поясняли, что в структуру потребительских расходов населения в рамках расчета ИПЦ входит около 800 позиций, подавляющее большинство которых не относится к факторам, формирующим себестоимость на предприятиях топливообеспечения. Как следует из материалов Минэнерго, концепция включает в себя такие компоненты, как:

повышение средней заработной платы в России (по данным «Росстата») и МРОТ;

рост налоговой нагрузки (акцизы);

увеличение кредитной нагрузки;

повышение тарифов ЖКХ;

рост транспортных тарифов;

рост стоимости обновления основных средств (реконструкция, ремонт).

В сентябре вице-премьер Александр Новак поручал Минэкономразвития, Минэнерго, Минфину и ФАС проработать эту идею, писал «Интерфакс». РБК направил запрос в пресс-службы этих ведомств.

Какой может быть разница

Минэнерго провело ретроспективный анализ, согласно которому за 2025 год композитный индекс инфляции вырос на 14%. В то же время средний рост розничных цен (по данным Росстата на 14 ноября) на бензин АИ-92 с начала года составил 12,7%, АИ-95 — 11,5% и дизель — 6,3%. Индекс потребительских цен в этот же период увеличился только на 5,3%.

Также министерство рассчитало топливный ИЦД на 2026 год. Ожидается, что он вырастет на 5,7% при росте ИПЦ на 4% (согласно прогнозу социально-экономического развития).

«Таким образом, переход на композитный индекс в системе нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах», — пишет Сорокин. Минэнерго попросило Минэкономразвития, Минфин, ФАС и РТС представить свою позицию по новому расчету.

Какая маржа на АЗС Розничная цена бензина АИ-92 (Минэнерго приводит данные ЦДУ ТЭК на 12 ноября) в среднем составляет 61,2 руб. за литр. С начала года она выросла на 9,4% при инфляции 5,32%. В тоннах АИ-92 стоит в рознице 81,329 тыс. руб., в мелком опте (где в основном закупаются независимые АЗС) — 84,208 тыс. руб., на бирже — 66,569 тыс. руб. Таким образом, валовая маржа на АЗС от мелкого опта (цена на АЗС минус мелкий опт без учета затрат) для бензина АИ-92 составляет минус 2,1 руб. на литр. А валовая оптово-розничная маржа (АЗС минус биржа без учета затрат) — 11 руб. на литр. Цена бензина АИ-95 на АЗС по тем же данным сейчас составляет 65,88 руб. за литр. С начала года она выросла на 8,9%. В тоннах АИ-95 стоит в рознице 87,258 тыс. руб., в мелком опте — 88,706 тыс. руб., на бирже — 73,435 тыс. руб. Валовая маржа для марки от мелкого опта оценивается в минус 1 руб. на литр, а валовая от биржи — 10,4 руб. на литр. Розничная цена дизеля составляет 74,97 руб. за литр, увеличившись с начала года на 6,6%. В тоннах он стоит 88,2 тыс. руб. в рознице, 83,733 тыс. руб. в мелком опте и 80,757 тыс. руб. на бирже. Валовая маржа от мелкого опта по дизелю составляет 3,7 руб. на литр, валовая от биржи — 6,2 руб. на литр. В среднем оценка чистой маржи на АЗС от мелкого опта по всем видам топлива (валовая маржа минус затраты 6,5 руб. на литр) составляет минус 6,3 руб. на литр. А чистая маржа на АЗС от биржи (валовая маржа минус затраты 8 руб. на литр) — 1,2 руб. на литр, следует из материалов Минэнерго.

Что думают эксперты

«Если у нас рынок топлива, то на нем должно быть рыночное ценообразование, — прокомментировал РБК президент РТС Евгений Аркуша. — Но пока получается, что в опте у нас рынок и цены там растут в соответствии с рыночными реалиями, а в рознице присутствует негласное сдерживание цен, и за их ростом выше инфляции строго следит ФАС. При этом иногда индекс потребительских цен снижается по не связанным с рынком топлива причинам, а оптовые цены на топливо идут вверх. Так было этим летом».

Аркуша считает, что таргетирование цен на топливо все равно должно остаться, но инфляционный индекс должен учитывать целый ряд факторов, влияющих на ценообразование в топливной рознице. «Например, у нас эксплуатационные расходы на АЗС (условно постоянные расходы) сегодня составляют не менее 8 руб. на литр топлива. ФАС проводила анализ, запрашивая данные не только у независимых владельцев АЗС, но и у ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании. — РБК), и эти цифры были подтверждены. Из этих расходов 40% приходится на фонд оплаты труда и налоги. Плюс растут тарифы на перевозку, влияет высокая ключевая ставка, рост налоговой нагрузки. И даже ВИНК уже сложно сдерживать розничные цены, что говорить о независимой рознице, которой приходится либо закрываться, либо увеличивать цены выше ВИНК, теряя при этом объем продаж», — говорит президент РТС. Поэтому союз предложил композитный индекс и сейчас видит понимание вопроса со стороны регуляторов, добавил он.

С точки зрения АЗС введение композитного индекса цен, безусловно, является целесообразным, считают аналитики «ОМТ Консалт». По их словам, в 2025 году эксперты рынка отмечают «сверхинфляционный» рост ряда ценообразующих факторов, формирующих стоимость топлива. Так, с 1 января акциз на автобензин вырос на 13,5%, на дизель — на 16,3%, налог на прибыль — с 20 до 25%, МРОТ — на 16,6%, тарифы РЖД — на 13,8%. «Введение таргетирования по композитному индексу позволит, с одной стороны, повысить эффективность работы независимых АЗС. С другой стороны, это облегчит регулирование без директивного вмешательства», — полагают аналитики.

С 2022 года издержки отрасли росли темпами существенно выше инфляции, в то время как розничные цены фактически удерживались в рамках потребительского индекса, согласен управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России) Максим Дьяченко. Причины этому — санкции и ограничения на поставки оборудования для переработки, транспортировки и розничной реализации топлива, а также значительный рост заработных плат. «Отрасль оказалась в ситуации, когда такое резкое подорожание не может быть компенсировано розничными ценами, поэтому корректировка механизма ценообразования назрела давно», — полагает он.

Вместе с тем есть и риски, поэтому необходим механизм сглаживания, гарантирующий постепенный, предсказуемый рост, чтобы потребители могли адаптироваться и это не вызывало социального напряжения, замечает Дьяченко.

«Введение таргетирования по композитному индексу однозначно приведет к удорожанию топлива в розничном сегменте. Однако, по оценкам экспертов и участников рынка, это увеличение не превысит 15–17%», — говорят в «ОМТ Консалт». При этом госорганы по-прежнему будут строго контролировать ценообразование на АЗС, которые, со своей стороны, должны демонстрировать его прозрачность и готовность к любым проверкам по линии ФАС, ФНС России и иных структур, добавляют аналитики.

Сейчас отставание цен на АЗС от уровня, который следует из нового индекса, составляет около 4 руб. на литр, подсчитывает Дьяченко. «Но очевидно, что одномоментное повышение на такую величину невозможно», — говорит он. При этом с учетом сезонности, динамики оптовых цен, мировой конъюнктуры и фундаментальных факторов можно ожидать, что опт будет снижаться, а розница — постепенно и планово в течение оставшегося времени этого и следующего года будет компенсировать накопленное отставание, прогнозирует эксперт.