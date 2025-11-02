Власти изучат льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива

НПЗ могут получить льготы за производство дополнительных объемов топлива для внутреннего рынка, узнал РБК. Также в рамках мер по содействию стабильной ситуации изучаются новые корректировки в торгах на бирже

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство обсуждает льготы для нефтеперерабатывающих заводов в случае производства ими дополнительных объемов топлива, направляемого на внутренний рынок, сообщили РБК два источника в отрасли. По их словам, вице-премьер Александр Новак дал поручение Минфину и Минэнерго проработать соответствующие изменения в налоговое законодательство по итогам очередного штаба о ситуации на рынке нефтепродуктов (прошло 22 октября).

Собеседники также уточняют, что ведомства продолжают изучать вопрос обеспечения приоритета поставок топлива на биржевых торгах конечным потребителям, а также лицензирования деятельности товарных брокеров. Как ранее писал РБК, для этого на бирже может появиться отдельная торговая сессия (сейчас в секции «Нефтепродукты» работает только одна основная сессия для всех категорий покупателей). В конце октября Ассоциация товарных брокеров (АТБ; объединяет крупнейших независимых участников биржевого рынка нефтепродуктов, на них приходится 17% спроса на Петербургской бирже) обратилась к Новаку, указав на риски обсуждаемых изменений. Они попросили разъяснить сам термин «конечные потребители», которого сейчас нет в законодательстве, и исключить дискриминацию брокерских клиентов. В ФАС заверяли, что будет обеспечен равный доступ всех участников торгов к объемам топлива.

Эту и другие корректировки в биржевых торгах поручено проработать Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ЦБ и Петербургской бирже (СПбМТСБ). Речь в том числе идет о возможном вводе ограничений на рост котировок авиакеросина. Аналогичные правила сейчас действуют для бензина и дизеля. Петербургская биржа в сентябре установила требования к заявкам на покупку этих видов топлива, согласно которым предельные границы колебания цен составляют от +0,01% до -20% от текущего рыночного уровня. В октябре СПбМТСБ продлила действие новых правил до 10 ноября включительно.

После того, как разрешили производить зимнее топливо путем смешения керосина с летним дизелем, есть риск резкого роста авиатоплива, что, в свою очередь, несет риски для авиации, объяснил РБК управляющий партнер и член правления компании «Пролеум» (крупнейший частный поставщик нефтепродуктов в России) Максим Дьяченко. «Ограничения должны действовать синхронно», — считает он.

В октябре президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера (механизм стабилизации цен на топливо за счет выплат нефтепереработчикам) по бензину и дизельному топливу. Запрет будет действовать с 1 октября до 1 мая. На этот же период президент отменил акцизы на дизель, произведенный при смешении летних сортов с авиакеросином и другими компонентами (при условии, что если произвели российские компании, не имеющие свидетельства для операций по переработке нефтяного сырья). Как объясняло Минэнерго, эта мера призвана повысить экономическую эффективность производства зимнего дизельного топлива. Как следует из данных национального индекса Петербургской биржи, с начала октября по 1 ноября стоимость авиационного керосина выросла на 6%, до 81,118 тыс. руб. за 1 тонну. На пике цена достигала 83,279 тыс. руб. за 1 тонну — максимум с начала года.

Помимо этого, рассматривается вопрос об организации проверок биржевой реализации нефтепродуктов, которую осуществляли трейдеры в августе-сентябре. Предполагается, что фокус будет направлен на выявление случаев манипулирования рынком в рамках торгов. Также изучается дополнительный контроль за независимыми нефтебазами в части цен реализации и объемов хранения с обязательной регистрацией внебиржевых сделок на Петербургской бирже.

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака, а также пресс-службы Минэнерго, Минфина и ФАС.

По итогам штаба 22 октября правительство сообщало, что Минэнерго отчиталось о налаженном процессе мониторинга доступности топлива в стране и координации логистики в данной сфере, а Минтранс отметил положительную динамику погрузки-выгрузки нефтепродуктов.

Как меняется ситуация с топливом

Цены на бензин и дизель на минувшей неделе (с 27 октября по 1 ноября) существенно снижались несколько торговых сессий подряд, но в последние дни ушли в боковой тренд, следует из данных территориального индекса по европейской части России Петербургской биржи. Один из собеседников РБК среди участников торгов объяснил недавнее падение котировок просевшим спросом, поскольку до сих пор фиксируются не отгруженные летние сделки. Однако в Минэнерго сообщали, что цены снижаются в том числе благодаря введенному ранее запрету на экспорт бензина и частичному (для «непроизводителей») эмбарго на экспорт дизельного топлива. По итогам торгов 1 ноября бензин АИ-92 подорожал на 0,14%, до 65,232 тыс. руб. за 1 тонну, АИ-95 — на 0,62%, до 72,96 тыс. руб. за 1 тонну, а межсезонный дизель подешевел на 0,04%, до 58,231 тыс. руб. за 1 тонну.

Объем торгов бензином на Петербургской бирже в октября вырос на 1,9% по сравнению с сентябрем и составил 774,7 тыс. тонн, а продажи дизельного топлива выросли на 4,4%, до 1,6 млн тонн. Росстат 29 октября сообщил об очередном замедлении роста потребительских цен на бензин: за неделю с 21 по 27 октября они увеличились на 0,39% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,58% с 14 по 20 октября.

Как отмечает Дьяченко, «ситуация стабилизируется локально, но системной работы по развитию рынка не ведется». При этом он считает маловероятным, что действия трейдеров существенно могли повлиять на рынок, так как «дефицит и рост цен был связан с внеплановыми остановками НПЗ, после чего нефтяные компании ограничили поставки мелким оптом в регионах для всех типов потребителей». «Ключевой и главный источник роста цен — дефицит товара. Разница между ценой топлива в наличии и биржевой ценой достигала 40%, что увеличило спрос на биржевые партии до аномальных значений», — говорит он.

Зачем нужны льготы для НПЗ

По словам профессора кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Михаила Юмаева, демпфер обеспечивает ценовую устойчивость, но не всегда в достаточной степени стимулирует увеличивать объемы внутренних поставок. «Демпфер рассчитывается по усредненным индикаторам — месячным средним значениям биржевых (экспортных) цен с усреднением по регионам и нередко по сортам топлива. Применение средних ценовых индикаторов не всегда позволяет учесть региональные или сезонные особенности», — поясняет он.

Как отмечает Дьяченко, демпфер компенсирует только 60% разницы между внутренней ценой и экспортной. «Поэтому не смотря на запрет экспорта бензинов, стимулов его производить больше недостаточно, выгоднее зачастую вывозить компоненты для его производства. С этой точки зрения эффективной была бы мера компенсировать 110% от разницы в цене», — считает эксперт.

Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. До недавнего введения моратория, если внутренние цены на топливо становились выше определенных значений, демпферные выплаты обнулялись. В январе-сентябре 2025 года демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 715,5 млрд руб. За 2024 год нефтяники получили по демпферу 1,815 трлн руб. из бюджета

В этих условиях демпфер можно рассматривать как базовый инструмент и дополнить его адресными выплатами за доказанный прирост поставок конечным потребителям при условии применения мер биржевого контроля, согласен Юмаев. Такие льготы могут предоставляться в форме фиксированной целевой доплаты к сумме обратного акциза на сырье, рассчитываемой только на дополнительные объемы внутренних отгрузок по социально значимым видам топлива, либо повышающего коэффициента к демпфирующей выплате для дополнительных объемов. Не исключено введение некой логистической надбавки к дополнительным объемам при поставках в регионы, испытывающие дефицит топлива (в том числе тарифной скидки на перевозку), либо сезонной льготы по акцизу, например, для зимних марок дизельного топлива, рассуждает профессор.

«При этом дополнительные объемы поставок топлива можно рассматривать, например, как ежемесячный прирост: превышение фактической внутренней поставки топлива над среднемесячной отгрузкой на внутренний рынок за последние 12 месяцев. А учитываться должны только подтвержденные продажи конечным потребителям с проверкой по реестрам сделок и транспортным документам. Внутригрупповые поставки и простое складирование топлива без дальнейшей реализации учитываться не должны», — говорит Юмаев.