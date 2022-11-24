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Суд разрешил спор за наследство умершего от COVID миллиардера

«Ъ»: наследство умершего от COVID бизнесмена Бурлакова досталось его сестре и зятю

Люблинский районный суд Москвы вынес решение по спору за наследство предпринимателя Олега Бурлакова, который в июне 2021 года умер от коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».

За состояние Бурлакова (оно, как пишет газета, составляло по разным оценкам от $650 млн до $1,5 млрд и включало 106-метровую парусную яхту Black Pearl), боролись дочери предпринимателя Елена и Вероника и его супруга Людмила, с которой на момент смерти бизнесмена шел бракоразводный процесс в Монако. Другие претенденты на наследство — сестра Бурлакова Вера Казакова и ее муж Николай, деловой партнер предпринимателя.

Суд в Москве встал на сторону семьи Казаковых, признав их единственными наследниками. Как пишет газета, инстанция опиралась на законы Монако, где в последние годы жил Бурлаков. Супруги представили в дело завещание бизнесмена, найденное в его личных документах (по законам Монако, завещание не нужно заверять, чтобы его признали законным). Почерковедческая экспертиза признала документ подлинным. Так как Людмила Бурлакова и ее дочери претендовали на активы как наследники первой очереди, сторонам пришлось разбираться в суде. Люблинский суд выбрали по месту последней регистрации вдовы Бурлакова.

Ответчики пытались доказать, что Бурлаков составлял завещание, будучи не в адекватном состоянии. Кроме того, говорили они, в документе упоминалась передача всех активов в «фонд Веры и Николая Казаковых», которого на момент написания еще не существовало. Однако суд посчитал, что имущество подлежит передаче супругам Казаковым.

Проигравшая сторона — Людмила Бурлакова и ее дочери — еще могут обжаловать решение суда.

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