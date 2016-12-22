В Москве расстреляли автомобиль бизнесмена из списка Forbes

Олег Бурлаков, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщил о покушении на него. Неизвестный обстрелял его автомобиль

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олег Бурлаков обратился в полицию и сообщил, что вечером 3 ноября в него стреляли, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Полицейские выяснили, что в тот день к Бурлакову, который сидел в автомобиле Cadillac Escalade, подбежал неизвестный и окликнул его. Когда бизнесмен опустил стекло, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону автомашины.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил источник. «Все выстрелы пришлись в корпус автомобиля», — добавил он. Проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил собеседник из полиции.

Приведенные источниками личные данные пострадавшего, в том числе дата рождения и место работы, полностью совпадают с данными Олега Бурлакова, который занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $650 млн. Основным активом бизнесмена является Стройлесбанк. В марте 2014 года вместе с партнерами он продал «Башнефти» «Бурнефтегаз» за $1 млрд.

По данным Forbes, Бурлаков является владельцем 106-метровой парусной яхты «Черная жемчужина», одной из крупнейших в мире. В октябре 2017 года он утверждал, что на судно, которое по мысли бизнесмена должно передвигаться за счет альтернативной энергии, было потрачено около €250 млн.

На звонок корреспондента РБК Бурлаков не ответил. На момент публикации материала в пресс-службе Стройлесбанка и в приемной бизнесмена на запросы не ответили.