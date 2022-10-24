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В сети «Вкусно — и точка» ответили на сообщения об отказе от доставки

В сети «Вкусно — и точка» сообщили о планах запустить доставку до конца года
«Вкусно — и точка» планирует запустить доставку до конца года, сообщения об отказе от этих намерений недостоверны, заявили в сети. Ранее SHOT сообщил, что ее владелец Говор отверг планы по запуску доставки
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заменившая «Макдоналдс» «Вкусно — и точка» работает над перезапуском доставки, ведутся переговоры с партнерами, сообщили РБК в пресс-службе сети, опровергая информацию об отказе от таких планов.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на владельца сети Александра Говора писал, что «Вкусно — и точка» не планировала и не планирует запускать доставку. «Ножками придут в заведение, купят что хотят <...> Если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает, чтобы еще куда-то кого-то доставлять. Приходите к нам. Бесплатные туалеты, как прежде, работают. Это уже хорошо», — эти слова канал приписывает бизнесмену.

В пресс-службе сети заявили: «Мы планируем запустить ее [доставку] до конца года. Цитата, которую телеграм-каналы приписывают владельцу сети, недостоверна и исходит из недобросовестных источников».

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте приостановил работу в России на фоне военной операции на Украине, а в мае объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири. В июне начали работать первые рестораны сети, к сентябрю число открытых в стране заведений превысило 800.

Глава компании Олег Пароев в конце июля говорил, что у руководства изначально был выбор: либо открывать все рестораны и запускать доставку, но гораздо позже по времени, либо открывать рестораны постепенно, накапливая при этом товар и договариваясь с партнерами о запуске доставки. «Вот мы выбрали второй вариант. Как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже», — отметил Пароев.

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