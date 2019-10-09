Правительство предложило альтернативу арктическим льготам для нефтяников

Вместо налоговых льгот новые арктические проекты «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова могут получить поддержку в виде экспериментального налога, а старые — субсидии

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во вторник, 8 октября, обсудили стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике. На совещании также ожидали и вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), но он не смог присутствовать «из-за сложного графика». О встрече РБК рассказали два источника в правительстве и подтвердили представили Козака и Трутнева, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Козлова не ответил на запрос РБК.

Как поясняют источники РБК, в рамках встречи чиновники обсудили стимулы для развития Арктики. Это делается в преддверии совещания у президента Владимира Путина по вопросу предоставления льгот для проектов в регионе — планировалось, что оно может состояться уже на следующей неделе, но пока перенесено на неопределенный срок, рассказывает один из источников РБК.

Правительство должно стимулировать разработку арктических проектов, чтобы выполнить указ президента и обеспечить грузопоток по Северному морскому пути в объеме 80 млн т к 2024 году. Для этого Минвостокразвития подготовило законопроект, который предполагает полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих — налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, писали «Ведомости». Еще одна инициатива — нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас — 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка — 30%) на 30 лет.

Кроме того, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил Путину даже увеличить меры поддержки за счет распространения льгот по НДПИ на действующее Ванкорское месторождение компании. Он выступил за создание в Арктике нефтегазового кластера «Восток Ойл» на базе старых и новых месторождений «Роснефти», а также масштабного нового Пайяхского проекта «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Партнеры могут инвестировать в этот проект больше 5 трлн руб. (на эти деньги будет построены новые трубопроводы, морские терминалы, аэропорты и линии электропередачи), но его невозможно реализовать при действующих ставках на заемное финансирование, поэтому глава «Роснефти» и просил льгот, которые оцениваются в 2,6 трлн руб, писали «Ведомости».

Но в рамках прошедшей встречи Козак и Козлов решили, что нефтегазовые проекты могут получить иную форму поддержки. Для новых проектов — с помощью применения экспериментального нефтяного налога — налога на добавленный доход (НДД). По старым проектам, возможно, будут предоставлены бюджетные субсидии, отмечают два собеседника РБК, близких к участникам совещания. НДД позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата. Таким образом компании не платят налог, пока проект не выйдет на положительный финансовый результат. Каким может быть размер субсидии для старых проектов, собеседники РБК не говорят.