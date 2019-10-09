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Правительство предложило альтернативу арктическим льготам для нефтяников
Вместо налоговых льгот новые арктические проекты «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова могут получить поддержку в виде экспериментального налога, а старые — субсидии
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во вторник, 8 октября, обсудили стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике. На совещании также ожидали и вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), но он не смог присутствовать «из-за сложного графика». О встрече РБК рассказали два источника в правительстве и подтвердили представили Козака и Трутнева, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Козлова не ответил на запрос РБК.

Как поясняют источники РБК, в рамках встречи чиновники обсудили стимулы для развития Арктики. Это делается в преддверии совещания у президента Владимира Путина по вопросу предоставления льгот для проектов в регионе — планировалось, что оно может состояться уже на следующей неделе, но пока перенесено на неопределенный срок, рассказывает один из источников РБК.

Правительство должно стимулировать разработку арктических проектов, чтобы выполнить указ президента и обеспечить грузопоток по Северному морскому пути в объеме 80 млн т к 2024 году. Для этого Минвостокразвития подготовило законопроект, который предполагает полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих — налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, писали «Ведомости». Еще одна инициатива — нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас — 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка — 30%) на 30 лет.

Кроме того, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил Путину даже увеличить меры поддержки за счет распространения льгот по НДПИ на действующее Ванкорское месторождение компании. Он выступил за создание в Арктике нефтегазового кластера «Восток Ойл» на базе старых и новых месторождений «Роснефти», а также масштабного нового Пайяхского проекта «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Партнеры могут инвестировать в этот проект больше 5 трлн руб. (на эти деньги будет построены новые трубопроводы, морские терминалы, аэропорты и линии электропередачи), но его невозможно реализовать при действующих ставках на заемное финансирование, поэтому глава «Роснефти» и просил льгот, которые оцениваются в 2,6 трлн руб, писали «Ведомости».

Но в рамках прошедшей встречи Козак и Козлов решили, что нефтегазовые проекты могут получить иную форму поддержки. Для новых проектов — с помощью применения экспериментального нефтяного налога — налога на добавленный доход (НДД). По старым проектам, возможно, будут предоставлены бюджетные субсидии, отмечают два собеседника РБК, близких к участникам совещания. НДД позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата. Таким образом компании не платят налог, пока проект не выйдет на положительный финансовый результат. Каким может быть размер субсидии для старых проектов, собеседники РБК не говорят.

Как утверждает источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подход министра и вице-премьера бизнес пока не слишком устраивает: по оценкам компаний, инвестиции в проекты слишком велики, и поддержки в виде НДД недостаточно.

Представитель «Нефтегазхолдинга» отказался от комментариев. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.

Автор: Алина Фадеева
Теги: роснефть, арктика, Дмитрий Козак
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