Экс-финансиста группы «Сумма» Магомедовых осудили на 16 лет

Расследование дел против созданного братьями Магомедовыми ОПС продолжается с 2018 года. Сегодня его участников, экс-финансиста группы «Сумма» Кабанова и топ-менеджера «Глобалэлектросервиса» Эристова, приговорили к крупным срокам

Александр Кабанов (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Пресненский суд Москвы вынес приговоры бывшему финансисту группы «Сумма» Александру Кабанову и топ-менеджеру компании «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, признав их виновными в создании и участии в преступном сообществе и мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК), сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичных судов.

Кабанова приговорили к шестнадцати половиной годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб. и ограничением свободы слова на два года, Эристова получил 16 лет строгого режима, штраф 1,3 млн руб. и ограничение свободы на два года.

Кабанова и Эристова задержали в 2018 году. По версии следствия, топ-менеджеры были участниками преступного сообщества, созданного совладельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым и его братом Магомедом. Оба фигуранта вину не признали, утверждая, что выполняли свои должностные обязанности и ущерба никому не причинили. Обвинение запрашивало для них 17 лет 6 месяцев и 17 лет колонии строгого режима.

Как отмечает ТАСС, в основу уголовного дела легли контракты, заключенные в 2010–2011 годах ФСК ЕЭС и ОАО «Глобалэлектросервис» на поставку оборудования при строительстве трех электроподстанций: «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, «Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Новосибирской области. Договоры касались поставок трансформаторов и распределительных систем и агрегатов. За счет завышения стоимости продукции Кабанов и Эристов на этих трех объектах причинили ФСК ЕЭС ущерб на сумму около 660 млн руб. В целом ущерб по делу составляет 850 млн руб.

Приговор братьям Магомедовым и еще четверым фигурантам дела был вынесен в декабре 2022 года. Расследование велось более двух лет, в нем около 830 томов и 1092 свидетеля. По мнению следствия, Магомедовы и часть менеджмента их компаний, вовлеченные в преступное сообщество, похитили около 11 млрд руб. В группу входили не менее 16 человек, несколько обвиняемых покинули страну и были объявлены в розыск.

Суд постановил, что Магомедовы сформировали ОПС в 2010 году «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». Основой сообщества стали «подконтрольные им компании» из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. Магомедовы разработали многоходовый план хищений, утверждали следователи, совершаемых организацией со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием».

Братья Магомедовы не признали вину. «Весь этот опус, который мы на протяжении долгого времени слушали, содержит большое количество лжи и абсурда, которые многократно повторяются, что, видимо, должно нас в чем-то убедить. Меня угнетает некомпетентность представителей обвинения», — говорил Зиявудин Магомедов. Он настаивал, что «со стороны обвинения — выхолощенная декларация, абсурдные нелепые утверждения, и их много».