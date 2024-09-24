Абрамович опроверг продажу «Гаража»
Информация о планируемой продаже музея «Гараж», появившаяся накануне в телеграм-каналах, не соответствует действительности, сообщили изданию The Art Newspaper Russia в пресс-службе бизнесмена Романа Абрамовича.
«Появившиеся в Сети сообщения о продаже музея «Гараж» не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведется», — говорится в сообщении.
Накануне о возможной продаже «Гаража» Абрамовичем сообщал телеграм-канал «Ку-ку». В комментарии для bfm.ru автор телеграм-канала искусствовед Ксения Коробейникова заявила, что Абрамович, по данным людей, с которыми ведутся переговоры о продаже музея, полностью утратил интерес к институции.
Музей современного искусства «Гараж» был основан Абрамовичем и его бывшей супругой Дарьей Жуковой в 2008 году. Изначально он размещался в здании Бахметьевского автобусного гаража на северо-востоке Москвы, а затем переехал в Парк Горького. Площадка приостановила выставочную деятельность в феврале 2022 года. Вместе с этим в «Гараже» по-прежнему проводятся лекции и продаются книги, посвященные современному искусству и культуре. Также недавно музей выставил произведения искусства из собственной коллекции в открытый доступ.
В апреле этого года сотрудники ФСБ провели обыски в «Гараже». Как позже объяснили РБК в пресс-службе музея, обыски были связаны с делом активиста Петра Верзилова (признан иноагентом), заочно приговоренного в России к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках про армию России.
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