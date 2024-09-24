Абрамович опроверг продажу «Гаража»

Музей современного искусства «Гараж» был основан Абрамовичем и его женой в 2008 году. После начала спецоперации площадка приостановила выставочную деятельность. Телеграм-канал «Ку-ку» накануне сообщил о переговорах о продаже музея

Музей современного искусства "Гараж" (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Информация о планируемой продаже музея «Гараж», появившаяся накануне в телеграм-каналах, не соответствует действительности, сообщили изданию The Art Newspaper Russia в пресс-службе бизнесмена Романа Абрамовича.

«Появившиеся в Сети сообщения о продаже музея «Гараж» не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведется», — говорится в сообщении.

Накануне о возможной продаже «Гаража» Абрамовичем сообщал телеграм-канал «Ку-ку». В комментарии для bfm.ru автор телеграм-канала искусствовед Ксения Коробейникова заявила, что Абрамович, по данным людей, с которыми ведутся переговоры о продаже музея, полностью утратил интерес к институции.

Музей современного искусства «Гараж» был основан Абрамовичем и его бывшей супругой Дарьей Жуковой в 2008 году. Изначально он размещался в здании Бахметьевского автобусного гаража на северо-востоке Москвы, а затем переехал в Парк Горького. Площадка приостановила выставочную деятельность в феврале 2022 года. Вместе с этим в «Гараже» по-прежнему проводятся лекции и продаются книги, посвященные современному искусству и культуре. Также недавно музей выставил произведения искусства из собственной коллекции в открытый доступ.

В апреле этого года сотрудники ФСБ провели обыски в «Гараже». Как позже объяснили РБК в пресс-службе музея, обыски были связаны с делом активиста Петра Верзилова (признан иноагентом), заочно приговоренного в России к восьми годам и четырем месяцам колонии по делу о фейках про армию России.