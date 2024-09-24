Суд арестовал имущество КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены»

Строительство «Газпром Арены» и ее и последующая реконструкция обошлись более чем в 40 млрд руб. За последние годы фигурантами по делу о хищениях на стройке стали десятки человек. Теперь суд арестовал 50% долей и имущество КЭМЗ

Газпром Арена (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Суд арестовал 50% долей в уставном капитале и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Среди арестованного имущества: земельный участок площадью 20 тыс. кв. м и два нежилых здания. Суд счел, что такая мера позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий.

КЭМЗ, как следует из данных «РБК-Компании», последний раз фиксировал прибыль в 2015 году (при выручке в 42,3 млн руб. прибыль составила 3,86 млн). Руководителем компании значится Алексей Меляков, ее юридический адрес находится в Москве. Основной вид деятельности — «производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки».

Новый стадион на Крестовском острове в Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. В итоге строительство и реконструкция арены обошлись более чем в 40 млрд руб., хотя изначально предполагалось потратить порядка 6,7 млрд. Это делает ее одним из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире.

В 2016 году был арестован вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, курировавший стройку. По версии следствия, в 2013 году Оганесян вместе с сообщниками завладел примерно 50 млн руб. Чиновник свою вину полностью признал. Тогда же реальные сроки получили заместитель Оганесяна Александр Янчик и гендиректор компании «Стройэлектромонтаж-5» Василий Сливкин.

В мае 2020 года был арестован заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» по капитальному строительству Алексей Горячев. Следствие заподозрило его в мошенничестве с утверждением сметы, в которой указывалась завышенная цена кабеля, прокладываемого к подстанции «Крестовская». Она обеспечивает электроэнергией «Газпром Арену».

Спустя еще два года суд Санкт-Петербурга приговорил еще пять человек — Сергея Беляева, Валерия Мороза, Александра Половко, Дмитрия Сбруева и Андрея Соболева — по делу о хищении 180 млн руб. на поставке техники для обеспечения безопасности «Газпром Арены». Минимальный срок по делу составил три года условно, максимальный — шесть лет колонии.