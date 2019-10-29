В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»

Следствие подозревает, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводили в Прибалтику

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»). Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Об обысках также ранее сообщал источник «Фонтанки». Всего, по информации издания, в городе проходит 25 обысков, следственные действия проводят сотрудники экономической полиции и сотрудники ФСБ. Следователи подозревают, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводились в прибалтийские страны.

По данным 78.ru и «Фонтанки», основной фигурант дела — ООО «Группа компаний «Охрана», генподрядчик по установке систем безопасности на стадионе. При этом в самой компании все сообщения об обысках отрицают, пишет 78.ru. «Какие обыски? <...> Владельцы на месте, трудятся на благо родины. Все живы и здоровы, передают вам привет».

РБК обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. ГК «Охрана» от комментариев по обыскам отказалась.

Как уточнил источник ТАСС в следственных органах, для оперативно-следственных мероприятий в Петербург прибыли сотрудники центрального аппарата СК России. По данным собеседника агентства, в обысках также участвуют сотрудники экономической полиции.