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В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
Следствие подозревает, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводили в Прибалтику

В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»). Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Об обысках также ранее сообщал источник «Фонтанки». Всего, по информации издания, в городе проходит 25 обысков, следственные действия проводят сотрудники экономической полиции и сотрудники ФСБ. Следователи подозревают, что при строительстве стадиона завышалась стоимость систем безопасности. Деньги, полученные в результате мошенничества, выводились в прибалтийские страны.

По данным 78.ru и «Фонтанки», основной фигурант дела — ООО «Группа компаний «Охрана», генподрядчик по установке систем безопасности на стадионе. При этом в самой компании все сообщения об обысках отрицают, пишет 78.ru. «Какие обыски? <...> Владельцы на месте, трудятся на благо родины. Все живы и здоровы, передают вам привет».

РБК обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане Петренко и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. ГК «Охрана» от комментариев по обыскам отказалась.

Как уточнил источник ТАСС в следственных органах, для оперативно-следственных мероприятий в Петербург прибыли сотрудники центрального аппарата СК России. По данным собеседника агентства, в обысках также участвуют сотрудники экономической полиции.

Обыски проходят по делу о хищении средств, выделенных на оснащение «Газпром Арены» средствами безопасности, сообщил источник «РИА Новости» в силовых структурах. В махинациях следствие подозревает компанию — поставщика систем.

Выборочная проверка цен на оборудование выявила, что стоимость блокираторов и систем обнаружения завышалась от 30 до 100%, пишет «Фонтанка». По версии следствия, на стадионе могли установить камеры видеонаблюдения более низкого качества, чем было прописано в проекте. Также проверка затронула контракты ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло светодиодные экраны.

В марте 2018 года сообщалось о расследовании дела о мошенничестве при возведении крыши «Газпром Арены» на Крестовском острове. «Фонтанка» сообщала о проверке следователями субподрядных документов ООО «Атлант», занимающегося кровельными работами на стадионе. Контракт между генподрядчиком строительства (на тот момент им была структура «Трансстроя») и «Атлантом» на 21 млн был заключен в 2015 году, в 2016-м город расторг контракты со структурами «Трансстроя» и заключил два контракта с «Метростроем». По данным источников издания, таким образом одни и те же работы включались в контракты компании с «Трансстроем» и «Метростроем».

В мае 2017 года против бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна завели уголовное дело о хищении 50 млн руб. во время строительства стадиона «Газпром Арена». Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам строительства с 2013 года по апрель 2015 года и отвечал за строительство стадиона на Крестовском острове.

Авторы: Георгий Тадтаев, Кристина Астафурова
При участии: Артем Афонский
Теги: Петербург, обыски, Газпром, стадион
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