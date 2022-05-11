Toyota приостановит производство на части заводов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Apple прекратила выпуск iPod Бизнес, 09:35
Süddeutsche Zeitung сообщила о задержании яхты Ахмедова в Гамбурге Политика, 09:22
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 09:18
Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Pro, 09:15
Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала свою ИТ-компанию Технологии и медиа, 09:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Тарасенко вошел в историю клуба НХЛ после хет-трика в матче Кубка Стэнли Спорт, 08:59
Toyota приостановит производство на части заводов Бизнес, 08:59
Новый этап амнистии капиталов: кому и что простят власти Pro, 08:58
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 08:54
Электросамокатам и моноколесам ограничат предельную скорость Бизнес, 08:45
МИД назвал решение Литвы о России «стране-террористе» экстремистским Политика, 08:39
Постпред Крыма заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России Политика, 08:30
Футболист «Барселоны» был госпитализирован во время матча с «Сельтой» Спорт, 08:30
Бизнес ,  
0 

Toyota приостановит производство на части заводов

Toyota TM $166,6 -1,42% Купить
Фото: Joe White / Reuters
Фото: Joe White / Reuters

Toyota Motor с 16 мая приостановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии, сообщили в компании.

Производство прекратится с 16 мая на 14 конвейерах на шесть дней. Временный перерыв в работе связан с перебоями постав комплектующих из Китая, где из-за ситуации с коронавирусом был введен частичный локдаун.

С учетом уже проведенных корректировок производства, вызванных нехваткой полупроводников, объем выпущенных автомобилей Toyota Motor в Японии и за рубежом в мае составит около 700 тыс. единиц, что примерно на 130 тыс. меньше, чем планировалось.

Nikkei узнала о планах Toyota сократить производство на 10% в мае
Бизнес
Фото:Michel Spingler / AP

В марте Toyota приостановила производство машин в России, а затем и поставки в страну. В компании это решение объяснили проблемами с производственными цепочками и экспортными каналами. При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что Toyota не собирается уходить из России.

Позднее агентство Reuters сообщил, что во втором квартале 2022 года Toyota будет вынуждена существенно сократить производство автомобилей в Японии относительно прежде запланированного объема.

Cобеседники агентства тогда указывали, что общие объемы производства на всех японских предприятиях Toyota в апреле упадут на 20%, в мае — на 10%, а в июне — на 5%. Это связано с продолжающимся дефицитом полупроводников, а также новыми проблемами с поставками комплектующих.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Фото: Marvin Meyer / Unsplash Ждем «сторис» на Avito: зачем бизнесы переезжают на «доски объявлений»
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Материалы к статье
Теги
Toyota Япония приостановка работы
Материалы по теме
Nikkei узнала о планах Toyota сократить производство на 10% в мае
Бизнес
Toyota вернулась на первое место по продажам автомобилей
Бизнес
Toyota инвестирует $394 млн в разработку летающего транспорта
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter