Toyota приостановит производство на части заводов

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Toyota Motor с 16 мая приостановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии, сообщили в компании.

Производство прекратится с 16 мая на 14 конвейерах на шесть дней. Временный перерыв в работе связан с перебоями постав комплектующих из Китая, где из-за ситуации с коронавирусом был введен частичный локдаун.

С учетом уже проведенных корректировок производства, вызванных нехваткой полупроводников, объем выпущенных автомобилей Toyota Motor в Японии и за рубежом в мае составит около 700 тыс. единиц, что примерно на 130 тыс. меньше, чем планировалось.

В марте Toyota приостановила производство машин в России, а затем и поставки в страну. В компании это решение объяснили проблемами с производственными цепочками и экспортными каналами. При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что Toyota не собирается уходить из России.

Позднее агентство Reuters сообщил, что во втором квартале 2022 года Toyota будет вынуждена существенно сократить производство автомобилей в Японии относительно прежде запланированного объема.

Cобеседники агентства тогда указывали, что общие объемы производства на всех японских предприятиях Toyota в апреле упадут на 20%, в мае — на 10%, а в июне — на 5%. Это связано с продолжающимся дефицитом полупроводников, а также новыми проблемами с поставками комплектующих.