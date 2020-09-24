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Tesla в суде потребовала отменить пошлины на запчасти из Китая

Производитель электромобилей требует признать пошлины незаконными и возместить уже уплаченные тарифы. В 2019 году Tesla уже просила отменить 25-процентные пошлины на запчасти из КНР, но получила отказ
Tesla TSLA $367,94 -15,22% Купить
Фото:David Zalubowski / AP
Фото: David Zalubowski / AP

Tesla подала иск в суд США, в котором потребовала отменить требование администрации президента Дональда Трампа о взимании пошлин на запчасти, которые компания импортирует из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы суда по вопросам международной торговли в Нью-Йорке.

Производитель электромобилей добивается признания пошлин незаконными и возмещения уже уплаченных тарифов. В качестве ответчика по делу в иске значится представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Лайтхайзер не ответил на просьбу агентства прокомментировать ситуацию.

Как напоминает Bloomberg, в 2019 году Tesla получила от властей США отказ в ответ на просьбу отменить пошлины в размере 25% на мониторы китайского производства, которые компания использует в производстве электромобилей Model 3. При этом производитель пожаловался на ущерб от введенных тарифов.

В январе США и Китай подписали документы по первой фазе торговой сделки, которые обязывают Пекин в течение двух лет купить у Вашингтона сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму $200 млрд. В обмен американская сторона отменила запланированное повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки. Уже установленные США пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе до тех пор, пока страны не согласуют условия второго этапа соглашения. В августе стороны отчитались о прогрессе в выполнении соглашения по первой фазе сделки. 

Автор
Наталия Анисимова
Tesla пошлины Китай автозапчасти
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