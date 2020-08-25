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Экономика ,  
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США и КНР отчитались о прогрессе по китайско-американской торговой сделке

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

США и Китай заявили о прогрессе в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки. Об этом говорится в опубликованном заявлении торгового представительства США по итогам переговоров американского министра финансов Стивена Мнучина, представителя США Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Указывается, что стороны «привержены необходимым для успеха шагам». Во время переговоров стороны обговорили шаги Китая для осуществления изменений, к которым призывает соглашение. Эти шаги должны «обеспечить большую защиту прав интеллектуальной собственности, снимут препятствия для американских компаний в сфере финансовых операций и сельского хозяйства, ликвидируют принуждение к передаче технологий».

На переговорах также был затронут вопрос «значительного» роста закупок КНР американской продукции.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к прекращению бизнеса с Китаем в случае своей победы на предстоящих выборах. До этого Трамп отложил торговые переговоры с Китаем из-за пандемии коронавируса, в которой президент обвинил КНР.

В начале 2020 года Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали пакет документов в рамках торгового соглашения. По этому соглашению Китай в течение двух лет обязуется купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд, а Вашингтон отменяет запланированное повышение пошлин на товары из КНР.

Теги: США, КНР, Госсовет КНР, Стивен Мнучин
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