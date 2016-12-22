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«Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира
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«Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира
Бизнес, 02:23
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«Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира
В рейтинге мировых энергетических гигантов по версии S&P Global Platts «Газпром» рухнул с первой на 17-ю строчку. Лидерство вновь вернула себе американская ExxonMobil
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Газпром» резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за 2018.

Вместе с тем в топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ. Он поднялся с шестого места на второе. В списке он уступает лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию, утраченную в 2017 году.

Из российских компаний в топ-50 списка также попала «Транснефть» — с 2017 года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. «Сургутнефтегаз» с 2017 года напротив, резко улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-ю строчку. Сразу вслед за ним идет «Роснефть», которая в 2017 году была на 22-м месте.

В первой сотне списка также оказались российские «Татнефть» (54-е место) и НОВАТЭК (60-е). Единственной российской энергетической компанией в списке, не представляющей нефтегазовый сектор, оказались «Россети» (56-е место).

В 2017 году «Газпром» сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после 12 лет лидерства американской компании. В 2018 году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobile на первое место произошел «на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США».

В итоговом отчете S&P Global Platts особо отмечается успех ЛУКОЙЛа. «В своем годовом отчете для акционеров за 2017 год российский ЛУКОЙЛ… говорил о тратах на новые технологии, которые открывают перед компанией возможности по увеличению добычи и резервов. Глава компании Вагит Алекперов описывает успех в каждом из сегментов бизнеса, указывая на то что финансовые показатели достигли «исторического пика», — говорится в полной версии отчета.

Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018
Бизнес

20 сентября РБК опубликовал четвертый рейтинг крупнейших компаний России РБК 500. «Газпром» занял в нем первое место с годовой выручкой в 6,546 млрд руб., сохранив тем самым лидерство, удерживаемое с начала публикации рейтинга в 2015 году. На втором месте оказался ЛУКОЙЛ с годовой выручкой 5,475 млрд руб., на третьем – «Роснефть» (5,030 млрд руб.).

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: S&P Global Platts , Рейтинг
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