Минэкономразвития решило осложнить «озеленение» патентов

Минэкономразвития разработало проект изменений в правила патентования, которые позволят прекратить практику «озеленения» патентов на уже существующие разработки. Это должно упросить вывод на рынок аналогов инновационных лекарств

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Минэкономразвития разработало проект изменений в правила патентования изобретений в России. Документ предполагает, что при проверке новизны разработки, выраженной в виде такого объекта как применение, будут учитываться только признаки, характеризующие ее назначение. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о том, что, например, при патентовании лекарства в виде применения по новому назначению будет учтено исключительно его назначение, а не режимы его использования в виде доз и иных характеристик, формально обеспечивающих его «новизну», пояснили в Минэкономразвития. Это поможет ограничить практику так называемого озеленения — попыток получения патентов на незначительные доработки уже существующих изобретений.

Сейчас разработка может охраняться в качестве изобретения в виде следующих объектов: продукт, способ, их применение по новому назначению. Предельный срок действия патента составляет 20 лет, а в отдельных сферах — 25 лет. Как пояснили в Минэкономразвития, за счет практик «озеленения» некоторые участники рынка пытаются продлить свою монополию на технологию вместо патентования чего-то действительно нового. Такие изобретения, уточнили в министерстве, не вносят существенного вклада в развитие науки. Чаще всего такой подход применяется на фармацевтическом и сельскохозяйственном рынках, добавили там.

Принятые меры позволят, в частности, своевременно выводить на рынок дженерики — аналоги оригинальных инновационных лекарств, которых делают по уже отработанным технологиям, за счет конкуренции снижать издержки государства и граждан на приобретение лекарств, считают в министерстве. При этом у производителей действительно инновационных лекарств по-прежнему сохранится возможность инвестировать в исследования, создавать и выводить на рынок востребованные пациентами высокотехнологичные препараты за счет наличия исключительных прав на новые патентуемые решения, подчеркнули в Минэкономразвития.

Ранее о необходимости ужесточить правила патентования заявляли российские производители лекарств. Речь также шла о ситуациях, когда фармкомпании, в основном иностранные, продлевают срок действия основного патента за счет незначительных изменений состава или дозировки препарата. Из-за этого выводить на российский рынок более доступные аналоги трудно или невозможно.