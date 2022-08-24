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«Победа» возобновит рейсы из Шереметьево

С ноября «Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево. При этом программа полетов лоукостера из него будет более обширной, чем из Внуково: 25 маршрутов против 14
«Аэрофлот» AFLT ₽27,4 +0,81% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта Шереметьево, сообщил РБК представитель авиакомпании.

Ближайшей зимой рейсы авиаперевозчика будут обслуживаться в Терминале В.
Продажа билетов на рейсы зимнего расписания откроется в ближайшее время. В момент старта продаж на официальном сайте компании pobeda.aero будет предложено более 20 тыс. билетов по минимальным тарифам. Часть рейсов «Победы» будет выполняться из аэропорта Внуково.

«Осуществление программы полетов «Победы» из Шереметьево позволит путем консолидации ресурсов добиться лучшей синергии и большей производственной эффективности для группы «Аэрофлот». А наши клиенты получат более гибкое расписание и выбор привлекательных цен», — заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук.

Из Шереметьево программа полетов лоукостера будет более обширной, чем из Внуково: 25 маршрутов против 14.

Из Шереметьево «Победа» будет летать в Киров, Чебоксары, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Нижнекамск, Пермь, Иркутск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Красноярск, Томск, Барнаул, Астрахань, Махачкалу, Нальчик, Ставрополь, Назрань, Сочи, Калининград, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды.

Из Внуково — в Пермь, Ульяновск, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.

Заполняемость самолетов «Победы» достигла прошлогоднего уровня
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Фото:Алексей Копаев / ТАСС

Помимо этого, почти половину полетной программы составят межрегиональные рейсы, выполняемые без посадки в Москве: из Санкт-Петербурга и из Сочи. «Победа» также будет осуществлять рейсы в Минск из Санкт-Петербурга и в Сургут из Махачкалы.

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В середине июня пресс-служба «Победы» сообщила РБК об обсуждении перевода рейсов из Внуково в Шереметьево.

«Компанию полностью устраивает качество обслуживания рейсов, в том числе способность Шереметьево осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет лоукостеру держать налет на высоком уровне и быть максимально эффективным», — заявил тогда представитель авиакомпании.

Источник РБК сообщал, что хэндлинговая компания Внуково UTG неожиданно прислала «Победе» уведомление о расторжении действующего контракта, предложив новые условия по наземному обслуживанию с повышением тарифа по большинству услуг на 30–40%.

«Победа» выполняла полеты из Шереметьево в мае 2021 года и планировала наращивать полеты из него летом 2022 года. Однако в связи с санкциями с апреля компания временно прекратила полеты из Шереметьево, чтобы эффективнее использовать авиапарк.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Виктория Тютина Виктория Тютина
авикомпания Победа Шереметьево рейсы
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