Эксперты составили портрет российской основательницы стартапа

Прошлый год стал рекордным по объему инвестиций — $103 млн — и количеству сделок с женскими стартапами в России. Эксперты Zerno Ventures попытались нарисовать обобщенный портрет россиянок, которые основали успешные стартапы

Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2021 году инвестиции в российские женские бизнес-проекты выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом и превысили $100 млн, при этом количество сделок также стало рекордным — 35. К таким выводам пришли эксперты Zerno Ventures в результате исследования «Женщины в российском венчуре».

В общем количестве сделок со стартапами доля женских проектов составила 16%, что, по мнению авторов исследования, сопоставимо с мировым уровнем в 20%. Однако в объеме инвестирования доля проектов под началом женщин снизилась до 7%, что в 2 раза меньше средней доли по миру.

Средний чек инвестиций в женские проекты в России в 2021 году вырос и составил $3,3 млн, однако он все равно остался в 2,5 раза меньше среднего чека мужского проекта.

Кто делает женские стартапы в России

Чаще всего фаундерами становятся женщины в возрасте 31–35 лет — таких оказалось три четверти среди всех участников исследования.

Почти все основательницы имеют высшее образование (98%) или даже не одно, а 45% уже пробовали организовать собственный бизнес. Больше половины женщин-фаундеров замужем (53%), причем 58% основательниц окунулись в венчурный бизнес, уже имея детей.

У типичной россиянки, решивший открыть стартап, профильное образование: 52% из них закончили вузы по направлениям экономика или менеджмент, а 26% имеют диплом в области ИТ-технологий или технических наук.

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Чаще всего пытаются основать стартапы женщины, уже поработавшие в крупных компаниях (49%) или имеющие собственный бизнес (45%). Однако 27% стали фаундерами после работы по найму в небольшой компании, 10% — после работы в госсекторе, а 20% — сразу после учебы.

Какие проекты основывают российские женщины

Наиболее популярными отраслями для женских проектов стали здоровье и медицина, хотя только 4% основательниц имеют опыт работы в здравоохранении. Много женских стартапов также в сферах продажи и марткетинга, электронной коммерции, развлечений, медиа, разработки программного обеспечения.

В 69% случаев команда женского стартапа не превышает пять человек, в 16% в компании трудятся от шести до десяти человек, в 11% — от 10 до 50 сотрудников и в 4% женских стартапов работают более 50 человек.

Мужское и женское

Несмотря на сближение показателей, разница в объемах финансирования мужских и женских проектов в России все еще сохраняется на довольно значительном уровне. Рост венчурного рынка привел к росту среднего чека в обоих случаях, но для мужских проектов за год он увеличился в 3,6 раза и составил $8,3 млн, тогда как для женских — в 2,7 раза и составил $3,3 млн. Динамика внутри женских проектов разнонаправленная — чек в смешанные проекты, где участвуют и женщины, и мужчины, вырос в пять раз, а в полностью женские сократился 3,3 раза и стал самым низким за прошедшие шесть лет — $0,5 млн.

Средний чек сделок с мужскими проектами в 2016–2021 году составил $3,2 млн, тогда как тот же показатель для женских проектов за тот же период — $1,4 млн.

«Венчурный бум, к сожалению, неравномерно повлиял на всех участников рынка», — констатировали авторы исследования.

В женские проекты меньше инвестируют во всем мире, отмечают авторы исследования, но разрыв постепенно сокращается. Если в среднем за 2016–2020 годы мужской чек был в 3 раза больше, чем женский, то в 2021 году разрыв сократился до 1,7 раза — $12 млн против $7 млн.

Что принес венчурным проектам 2022 год

После рекордного для венчурного рынка 2021 года первое полугодие 2022 года принесло с собой снижение мирового рынка венчурных сделок на 22%, а объемы финансирования упали на 30% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

«Российский венчурный рынок штормит: с одной стороны, кризис на мировом венчурном рынке, с другой — спецоперация, санкции и падение внутреннего спроса. Как следствие, количество сделок в России за период с января по май упало на 37%», — отмечают авторы исследования.

Российский рынок покинули некоторые инвесторы, но их исход не стал всеобщим. Россия остается приоритетным рынком более чем для половины локальных инвесторов. В период кризиса женские проекты показали большую устойчивость, чем мужские: российские женские стартапы оказываются в 27% случаев, мужские — только в 11%.

Несмотря на негативный фон, подавляющее большинство фаундеров считают необходимым привлечь инвестиции в ближайшие 12 месяцев: так ответили 84% женщин и 89% мужчин. Однако степень уверенности в успешности привлечения инвестиций и них разная: фаундеры-мужчины считают, что смогут привлечь средства в 75% случаев, тогда как женщины более пессимистично смотрят в будущее — только 47% из них надеются получить средства инвесторов.

Чаще всего женщины рассчитывают привлечь менее $300 тыс. (51%), от $300 тыс. до $1 млн мечтают получить 43% основательниц, а более $1 млн на развитие бизнеса нужно 5% россиянок, основавшим стартап.