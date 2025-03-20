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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Глава владельца «Пятерочки» оценила шансы Сoca-Cola вернуться на полку

Президент X5 Лобачева оценила шансы Сoca-Cola вернуться на полку
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Эксклюзивы РБК
Сюжет
Война санкций
Российские поставщики достойно заняли полки магазинов X5 после ухода иностранных брендов, и условий «раз, и подвинуться» нет. С теми, кто хочет вернуться, готовы к диалогу, но приучать покупателя обратно к Coca-Cola не будут
ИКС 5 X5 ₽3 745 +0,24% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Крупнейший российский ретейлер X5 готов к диалогу с ушедшими иностранными брендами, если те захотят вернуться в Россию, но это не значит, что их сразу поставят на полку, куда уже «достойно встали» отечественные поставщики. Такое мнение в интервью РБК высказала президент X5 Екатерина Лобачева. Компания развивает торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», жесткие дискаунтеры «Чижик», а также цифровые сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много Лосося».

Российский потребитель, по словам Лобачевой, хорошо адаптировался к «новой полке» после ухода из страны части международных брендов товаров повседневного спроса на фоне начавшейся в 2022 году специальной военной операции на Украине. Отвечая на вопрос, займет ли вновь Coca-Cola место на первой линии полки вместо «Добрый Кола», если компания решит вернуть бренд на российский рынок, президент X5 отметила, что приучать потребителя к чему-то обратно — не задача торговых сетей. У компании масса проектов с поставщиками, которые позволяют избежать ситуации «пришел, ушел», продолжает глава X5.

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Екатерина Лобачева

«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог, — говорит Лобачева. — Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку».

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В случае такого развития событий X5 Group будет прежде всего смотреть на свою долгосрочную программу развития. «Все-таки российский поставщик тоже сильно вырос и заметно преобразился. И есть очень много новых российских поставщиков, которые достойно встали на полку и не имеют условий для того, чтобы, раз, и подвинуться», — заключает Лобачева.

До 2022 года бренды американских компаний The Coca-Cola Company и PepsiCo были самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками. Три года назад Coca-Cola, по данным аналитической компании Ipsos, чаще всего пили 48,5% потребителей безалкогольной газировки (учитывались жители крупных российских городов старше 16 лет), а Pepsi выбирали 22,9%.

После начала специальной военной операции на Украине The Coca-Cola Company и PepsiCo и их боттлеры ограничили работу в России — они прекратили выпускать и продавать в стране свои международные бренды газировки. В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola HBC, сменившее название на «Мултон Партнерс», начало производство аналога Coca-Cola — напиток «Добрый Кола». PepsiCo, прекратившая производство и продажу в России Pepsi, 7Up, Mirinda, запустила газировки Evervess и Frustyle, а также расширила линейку напитков марки «Русский дар».

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Уход с рынка крупнейших международных брендов привел к буму их замещения — аналогами от российских и иностранных производителей. Уже летом 2022 года ассортимент колы в магазинах стал больше, чем был до санкций. Но очень скоро в лидеры продаж вышел прямой преемник Coca-Cola в России — «Добрый Кола». К осени 2023 года доля продаж «Доброго», по данным NielsenIQ, была больше, чем у оригинальной Coca-Cola за 2021 год.

Сама американская The Coca-Cola Company, несмотря на прекращение производства в России своих мировых брендов, летом 2024 года подавала заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Роспатент продлил компании срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola, который истекал 26 августа 2024 года, на 10 лет — до 2034 года. Правообладатели ушедших из России брендов поддерживают минимальный уровень заявочной активности, чтобы не потерять права на основные товарные знаки, объясняла гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина. Товарные знаки, если их не использовать в течение трех лет на территории России, могут быть аннулированы.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Пятерочка Перекресток X5 Coca-Cola магазины
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