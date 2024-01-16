В РСТ призвали законодательно урегулировать овербукинг в России

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Механизм компенсации пассажирам в случаях перепродажи авиабилетов (овербукинга) необходимо законодательно урегулировать, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила», — приводит слова Горина сайт РСТ.

Так он прокомментировал ситуацию со штрафом, наложенным за овербукинг на авиакомпанию S7.

Горин отметил, что принятие таких правил в интересах российских потребителей, поскольку во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от €400 до €800 и ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса.

Компании прибегают к овербукингу для перестраховки на случай неявки пассажиров на рейс. Горин привел данные международной статистики, по которым в среднем на рейс не являются до 10–15% пассажиров.

Российские авиаперевозчики используют овербукинг так же активно, как и их зарубежные коллеги, хотя в законодательстве круг вопросов, связанный с ним, не закреплен.

«Сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без какой-либо достойной компенсации. Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывают такие дела, а половина — нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет», — пояснил он.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура 15 января сообщила, что авиакомпания S7 оштрафована еще на 30 тыс. руб. за отказ пассажирам в перевозке в аэропорту Толмачево (Новосибирск).

«Новосибирской транспортной прокуратурой проведена проверка по фактам отказа пассажирам в перевозке в аэропорту Толмачево. По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.», — сообщило ведомство.

Установлено, что в августе 2023 года авиакомпания незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, купившим билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту самолета.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала об аналогичном штрафе для S7 за отказ в перевозке семи пассажиров рейсов из Москвы в Читу и Улан-Удэ в июле 2023 года.