Ростехнадзор доработал вызвавшие угрозу остановки канатных дорог правила

Канатные дороги на горных курортах и в городах могут остановиться из-за новых норм безопасности, предупредило Общероссийское объединение пассажиров. Ростехнадзор заявил, что доработал правила, и они коснутся только новых дорог

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ростехнадзор доработал предложенный им проект приказа о новых правилах безопасности пассажирских канатных дорог, которые вызвали у бизнеса опасение остановки деятельности горнолыжных курортов и транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода после 1 сентября 2025 года. Это следует из ответа управления государственного строительного надзора Ростехнадзора на запрос РБК. Доработку проекта федеральных норм и правил подтвердили также в пресс-службе Минэкономразвития.

О каких правилах идет речь

О риске остановки канатных дорог на крупнейших горнолыжных курортах России и в Нижнем Новгороде из-за новых норм безопасности заявило в июле Общероссийское объединение пассажиров в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. О таких же возможных последствиях новых правил безопасности, если они будут приняты, на прошлой неделе предупредило Минэкономразвития и руководство горного курорта «Архыз». С копиями обоих обращений ознакомился РБК, в пресс-службах правительства и Минэкономразвития получение этих писем подтвердили.

Проект изменений в утвержденные в 2020 году федеральные нормы и правила, регулирующие безопасность пассажирских канатных дорог и фуникулеров, Ростехнадзор разработал в этом году. В апреле федеральная служба разместила проект приказа для публичного обсуждения, следует из его карточки на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект, как указывало Общероссийское объединение пассажиров, предлагал сделать обязательными положения из принятых в 2024 году ГОСТов, устанавливающих требования безопасности к натяжным устройствам одноканатных кольцевых пассажирских подвесных канатных дорог, их приводным системам, подвижному составу и другим элементам конструкции. Распространить требования предлагалось не только на проектируемые, но и на уже действующие канатные дороги — при их ремонте, а также технической экспертизе и их эксплуатации. В случае принятия изменений они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

О чем предупреждали участники рынка

В России сегодня действует более 400 канатных дорог, которые ежедневно перевозят десятки тысяч пассажиров — они часть городской и туристической транспортной инфраструктуры, а для ряда территорий — например, в горах, это единственно доступная форма регулярной перевозки, указывает Общероссийское объединение пассажиров. Принятие новых норм и правил для канатных дорог приведет к значительным последствиям для транспортной системы страны, предупреждал в письме Мишустину председатель объединения и заместитель председателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Предложенные изменения, по мнению отрасли и региональных властей, технически и экономически невыполнимы для большинства действующих канатных дорог, указывает он в письме: «Без проведения масштабной и дорогостоящей модернизации им будет отказано в продлении разрешений на эксплуатацию, что означает фактическое прекращение перевозок». Особенно острые, по словам Зотова, последствия могут проявиться в крупных проектах с государственным участием — например, в Нижегородской области. Канатная дорога через Волгу, которая обеспечивает связь между Нижним Новгородом и Бором, в 2024 году перевезла более 2 млн пассажиров, в регионе запланировано также строительство новых канатных дорог.

О том, что новые нормы могут привести к остановке деятельности горнолыжных курортов и дополнительным затратам на создание новых канатных дорог, предупредил Минэкономразвития и генеральный директор управляющей компании курорта «Архыз» Роман Киранчук. Соответствие действующих канатных дорог федеральным нормам и правилам подтверждалось документами при вводе этих объектов в эксплуатацию на определенный срок службы, следует из письма. Предложенные Ростехнадзором изменения повлекут необходимость проводить техническое освидетельствование канатных дорог каждый год и проверять соответствие оборудования не паспортным характеристикам и проектным решениям, а измененным нормам и правилам, писал Киранчук. Сложности вызвало и предложение сделать обязательными некоторые положения новых ГОСТов: один них, к примеру, устанавливает требование к высоте дверных проемов закрытых кабин — не менее 2 м. При этом на канатных дорогах, которые работают сейчас на горных курортах «Архыз», «Красная поляна», «Эльбрус», а также в Нижнем Новгороде, установлены кабины с высотой потолков от 1,55 до 1,9 м, приводит пример Киранчук. «Данное требование, в случае принятия приказа, повлечет за собой остановку всех канатных дорог после очередного ежегодного технического освидетельствования и потребует дорогостоящей и длительной модернизации канатных дорог», — предупреждает гендиректор управляющей компании «Архыза».

Замена кабин — это не только закупка оборудования, но и проектирование, производство, монтаж и экспертиза промышленной безопасности, перечисляет Зотов: процесс может занимать от 6 месяцев до 1,5 лет на один объект. Потери одного горнолыжного курорта Северного Кавказа из-за закрытия канатной дороги, по оценкам Зотова, могут составлять 1,5-2 млрд руб. в год, сопутствующие потери будут и от смежных сегментов. Значительные затраты на модернизацию с высокой долей вероятности будут переложены на конечного потребителя — это приведет к росту стоимости билетов на подъемники и в целом увеличению цен на отдых, резюмирует эксперт.

Общероссийское объединение пассажиров просило Мишустина рассмотреть возможность исключить из-под действия проекта изменений все действующие канатные дороги, введенные в эксплуатацию до его вступления в силу. Исключение там предложили сделать и для объектов в стадии проектирования и строительства, по которым уже есть заключенные контракты.

Как доработали проект

В управлении государственного строительного надзора Ростехнадзора РБК заявили, что утверждения о массовых остановках канатных дорог из-за вступления в силу с 1 сентября 2025 приказа службы об изменении правил безопасности пассажирских канатных дорог основаны на устаревшей версии проекта от апреля 2025 года. «Актуальная редакция документа не содержит норм, устанавливающих ограничения для канатных дорог, введенных в эксплуатацию ранее», — заверили в Ростехнадзоре. Всего в России, по информации ведомства, эксплуатируется 201 пассажирская подвесная канатная дорога.

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Требования пунктов 1-3 приложения к приказу распространяются только на проектирование и изготовление канатных дорог и не применяются к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, уже эксплуатирующим опасные производственные объекты, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры, подчеркнули в управлении государственного строительного надзора службы. Там добавили, что при прохождении общественного обсуждения и согласования проекта учли все предложения и замечания госорганов и бизнеса, и сейчас документ находится на государственной регистрации в Минюсте.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что проекту в новой редакции было выдано положительное заключение об оценке регулирующего воздействия. Из него было исключено положение о применении новых требований к ремонту канатных дорог, а также сохранена норма о том, что канатные дороги, введенные в эксплуатацию до вступления в силу новых федеральных норм и правил и не модернизированные под них, должны проверяться на соответствие паспортным данным и выданной ранее разрешительной документации. При этом подтверждено использование производителями трех ГОСТов при производстве канатных дорог, добавили в Минэкономразвития.

