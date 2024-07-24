Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Предложения о перемещении госкомпаний в регионы на места основной деятельности представят до 1 октября. Переезд офисов крупных компаний в регионы обсуждается не первый год, мера должна увеличить поступления в местные бюджеты

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Соответствующее распоряжение значится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), документ опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — сказано в списке распоряжений.



Особое внимание глава государства поручил обратить на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Представить предложения надлежит до 1 октября 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин.

С предложением переместить из Москвы в регионы офисы работающих там компаний Путин выступал еще в 2021 году. Тогда он, в частности, говорил о Сибири. По мнению российского президента, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. Похожие предложения о перерегистрации штаб-квартир некоторых госкомпаний тогда готовило Минэкономразвития, писали «Ведомости» со ссылкой на документы ведомства.

На ПМЭФ в июне 2024 года Путин вновь допустил перенос головных структур крупнейших госкорпораций в регионы. «Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи в том числе в правительстве обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации», — сказал он.

Позитивным примером подобной релокации Путин назвал переезд компании «РусГидро» из Москвы в Красноярск.

В 2020 году для российских регионов, где уровни безработицы и бедности были выше, чем в среднем по стране, а показатели доходов населения и инвестиций — ниже, были запущены программы социально-экономического развития. Основными целевыми показателями этих программ были утверждены инвестиции в основной капитал и новые рабочие места.

В мае 2024 года Путин поручил правительству утвердить такие же индивидуальные программы еще для десяти регионов — Республики Алтай, Калмыкии, Республики Марий Эл, Тувы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, а также Кировской, Курганской и Псковской областей — также в срок до 1 октября. Программы должны быть рассчитаны на 2025–2030 годы.