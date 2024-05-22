Путин поручил утвердить программы развития 10 регионов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

В список регионов вошли Республика Алтай, Калмыкия, Республика Марий Эл, Тува, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, а также Кировская, Курганская и Псковская области. Программы должны быть рассчитаны на 2025–2030 годы. Правительству нужно предусмотреть на их реализацию выделение из федерального бюджета дополнительно не менее 10 млрд руб. ежегодно.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 4 апреля. Требование главы государства должно быть выполнено к 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Программы социально-экономического развития регионов были запущены в 2020 году для субъектов, где уровни безработицы и бедности были выше, чем в среднем по стране, а показатели доходов населения и инвестиций — ниже. В качестве целевых показателей программ были определены инвестиции в основной капитал и новые рабочие места.

На совещании с Путиным 4 апреля министр экономики Максим Решетников заявил, что «целевые показатели выполняются с опережением». По его словам, было создано более 14 тыс. рабочих мест, «план по инвестициям уже перевыполнен» — привлечено более 100 млрд руб.

Как рассказал министр, «в среднем по десятке регионов среднедушевые доходы росли быстрее, чем в среднем по стране». В частности, в Туве показатель вырос на 23%, в Адыгее — на 15%, в Чувашии — на 14%, отметил Решетников.

Глава Минэкономики предложил не переносить Адыгею и Карелию из старого списка регионов, нуждающихся в программах развития, в новый перечень, поскольку они «существенно улучшили свои социально-экономические показатели». Вместо них он предложил включить в список Хакасию и Кировскую область.