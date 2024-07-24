Перевозчики пожаловались на сбои «Платона» из-за средств радиозащиты

Автомобильные грузоперевозчики пожаловались на сбои в работе тахографов и бортовых устройств системы для большегрузов «Платон». На их работу влияют установленные Минобороны средства РЭБ. В Генштабе и ФСБ проблему не подтвердили.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» пожаловалась в Минтранс на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам «Платон». Об этом говорится в обращении ассоциации от 3 июня (копия есть у РБК).

«Проблема сохраняет свою актуальность и сейчас, — сообщил РБК президент ассоциации Владимир Матягин. — Я в данный момент нахожусь в поездке по регионам и сам ощущаю воздействие РЭБ. Например, я еду 100 км/час, а навигатор показывает 0 км/час. В этот момент я проезжаю мимо какой-нибудь нефтебазы, которая, очевидно, обеспечена защитой. Защита — это хорошо, но перевозчики получают необоснованные штрафы, нужно как-то лояльнее к нам относиться».

Что такое РЭБ и для чего они нужны «РЭБ обычно предназначены для глушения электромагнитных волн, для внесения помех в спутниковой навигации или для нарушения систем связи, — объясняет старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. — В современных цифровых тахографах, что используются на грузовом автотранспорте, применяются системы связи и спутниковой навигации сейчас, поэтому они могут попадать под воздействие средств РЭБ. Система «Платон» тоже завязана на спутниковую навигацию, так что там могут быть искажения из-за воздействия средств РЭБ». По его словам, средства РЭБ направлены против беспилотников, но они могут глушить в зоне воздействия и коммерческие устройства, которые спутниковую навигацию используют. «Но для того, чтобы устройство сгорело, нужно очень сильные средства РЭБ, то есть должен быть очень сильный источник электромагнитного излучения. Пока идут активные боевые действия, встает вопрос о приоритетах. Для защиты территорий, для глушения систем спутниковой навигации приходится применять мощные средства РЭБ. Безопасность превыше. Грубо говоря, лучше будут искажения в коммерческих системах навигации, чем долетит больше беспилотников, которые смогут поразить больше объектов», — рассуждает собеседник РБК. По словам источника РБК на рынке связи, комплексы радиоэлектронной борьбы излучают мешающие сигналы на тех частотах, что и сотовая связи, Wi-Fi, системы радионавигации, такие как ГЛОНАСС и GPS. «При этом для подавления настоящих сигналов на больших расстояниях требуется излучение большой мощности. На коротких расстояниях мощность такого излучения может не только подавлять полезные сигналы, но и перманентно выводить из строя некоторые радиоприемники. В принципе, подавление другого радиооборудования, в том числе входящего в систему «Платон» — это целевое назначение таких систем», — утверждает собеседник РБК. В России системы РЭБ, как и другие правительственные системы, имеют приоритет над всеми гражданскими пользователями радиочастотного спектра, добавляет он: «Поэтому единственным вариантом остается объезжать известные места установки таких комплексов или по крайней мере обходить их на максимальном расстоянии, чтобы сохранить работоспособность радиоприемной части после воздействия».

Матягин привел в пример другого перевозчика, который за три месяца получил 65 штрафов каждый по 5 тыс. руб. Особенно проблема актуальна для областей, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, пишет Матягин в своем обращении в Минтранс.

Тахографы работают за счет спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Они регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей. От воздействия РЭБ они в лучшем случае некорректно выдают информацию, в худшем — сгорают и требуют замены (от 30 до 50 тыс. руб.), говорится в обращении.

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортных средств. Бортовые устройства под эту систему включают sim-карту сотового оператора. «При воздействии РЭБ система контроля «Платона» отключается и фиксируется отключение прибора, что недопустимо», утверждается в письме.

Выходом могла бы стать временная (до окончания военной операции на Украине) отмена контроля и выписки штрафов по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков, предлагает «Грузавтотранс».

Представитель «Платона» сообщил, что оператор «не располагает информацией» о возможном влиянии РЭБ на средства системы. Там также напомнили, что оператор не наделен полномочиями по привлечению владельцев транспортных средств к административной ответственности за несоблюдение требований российского законодательства. «Привлечение к административной ответственности в данном случае относится к компетенции Ространснадзора. При этом оператор СВП «Платон» всегда идет навстречу грузоперевозчикам и готов совместно Ространснадзором в частном порядке рассматривать спорные случаи», — добавили в компании.

РБК обратился за комментарием в Минтранс, Ространснадзор, МВД и Минобороны.

Какая позиция у регулятора

На обращение грузоперевозчиков Агентство автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс» в составе Минтранса) в середине июня сообщило, что Минтранс ведет работу по поиску решения данной проблемы. Эта работа идет «совместно с представителями Минобороны, МВД, Ространснадзора», сообщалось в письме (копия есть у РБК).

Вместе с тем в начале июля первый замглавы Минтранса Валентин Иванов в ответе «Грузавтотрансу» сообщил, что Генштаб и ФСБ России не подтвердили информацию о том, что развернутые Минобороны средства РЭБ, предназначенные для подавления сигналов спутниковой навигации, могут выводить тахографы и устройства взимания платы «Платон» из строя, «о чем свидетельствует опыт использования широкой номенклатуры технических средств с функцией определения текущих координат в условиях искажения сигналов глобального навигационного поля».

Одновременно Минтранс со ссылкой на позицию МВД напомнил, что КоАП предусматривает возможность освобождения от штрафов и вынесение устного замечания водителю, а также предложил обжаловать штрафы. «Минтрансом обращено внимание Ространснадзора на необходимость учета в своей работе факторов, изложенных в обращении, в том числе при рассмотрении жалоб», написал Валентин Иванов.

Что говорят эксперты

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль пояснил РБК, что РЭБ действительно влияет на тахографы и устройства «Платон». «Нам тоже неоднократно перевозчики жаловались, на тему «Платона» в первую очередь. Средства РЭБ нужны для глушения сигналов, — без разницы сотовая ли это сеть или спутниковые сигналы. А РЭБ сейчас установлены во многих местах, например, где оборонные предприятия. Если изначально речь шла о Белгородской и других близлежащих к границе областях, то теперь перевозчики по всей стране сталкиваются с проблемой. В первую очередь в центральной и европейской части страны, где аэропорты, военные предприятия находятся», рассказал Коваль.

При воздействии РЭБ происходит разрыв сигнала, поэтому и возникают сбои в работе оборудования, использующего GPS/ГЛОНАСС. «Аналогичная ситуация с перевозкой опасных грузов, с пассажирами, я думаю, тоже. Просто у нас информации нет. У «опасников» (перевозчики, возящие опасные грузы) обязательна установка аппаратуры навигации ГЛОНАСС. Данные о передвижении этих машин должны автоматически передаваться в Ространснадзор», — пояснил эксперт. Кроме того что контрольно-надзорные органы не видят трека автомобиля, сам бизнес тоже страдает, так как в различные корпоративные программы fleet management system (FMS) эти данные тоже не передаются или передаются со сбоями.

По словам научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, вопрос применения средств РЭБ лежит вне компетенции транспортного ведомства. «Все что касается средств радиоэлектронной борьбы не имеет никакого отношения ни к Минтрансу, ни к бизнесу. Не от хорошей жизни приходится их использовать, по крайней мере на европейской части территории России», — отметил эксперт. Технически эту проблему никак не решить, добавил Блинкин. «От этого страдают не только грузоперевозчики, весь таксомоторный транспорт в городах зависит от навигаторов, они тоже жалуются».

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина также отметила, что отключение «Платона», предположительно, может быть связано с работой РЭБ. «С целью устранения возникающих неполадок наш Союз в частном порядке обращается в госсистему. Мы считаем, что на основе таких обращений Ространснадзор совместно с представителями системы взимания платы «Платон» должны проводить дополнительные проверки, опираясь на имеющуюся фактуру. Кроме того, эффективным выходом станет организация совещания с привлечением бизнес-сообщества, представителей госсистемы и Минтранса с целью выработки методики решения возникающих проблем», — отметила Федоткина.