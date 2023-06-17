Глава АвтоВАЗа оценил потребности в осужденных для производства Lada

АвтоВАЗ планирует привлечь «сотни» приговоренных к принудительным работам к производству машин, рассказал глава концерна Соколов. Он заверил, что таким работникам будут платить зарплату

Максим Соколов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы концерна привлекать к работе на предприятии в Самарской области приговоренных к принудительным работам. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

Он сообщил, что основным фактором, ограничивающим рост компании, являются не санкции, технологии или комплектующие, а недостаток рабочей силы. В связи с этим «АвтоВАЗ» использует все инструменты, чтобы привлечь дополнительно около 4 тыс. человек на площадку в Самарской области в следующем году для увеличения выпуска автомобилей, добавил Соколов.

«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», — сказал он в ответ на просьбу оценить, сколько приговоренных к принудительным работам могут привлечь к работе на заводе в Тольятти.

Отвечая на вопрос, будут ли таким сотрудникам платить зарплату, Соколов ответил: «Конечно».

О том, что АвтоВАЗ собирается привлечь к производству приговоренных к принудительным работам, ранее писал «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Самарской области. Такое решение объяснялось планами увеличить объем выпуска на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG): с сентября — на 28%, с января 2024 года — на 40%.

«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек», — приводит агентство сообщение ведомства.

По данным ФСИН, из общего объема необходимых трудовых ресурсов до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. В АвтоВАЗе тогда это не комментировали.