«Ъ» узнал о риске нехватки времени на выкуп самолетов из лизинга

«Ъ» узнал о риске нехватки времени и средств ФНБ на выкуп самолетов из зарубежного лизинга

Авиакомпании обеспокоены отсутствием критериев выделения из ФНБ 300 млрд руб. на выкуп самолетов у зарубежных собственников. Пять перевозчиков согласовали условия закрытия лизинговых контрактов, на это осталось меньше трех месяцев

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Минтранс еще не определил критерии выделения авиакомпаниям 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые правительство планировало направить на выкуп самолетов у иностранных собственников, сообщает «Коммерсантъ». В связи с этим крупные частные перевозчики обеспокоены, что денег и времени на это может не хватить.

Минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов и готовы закрыть лизинговые контракты. Речь может идти о 80–90 самолетах, в том числе 47 для «Аэрофлота», но на то, чтобы закрыть сделки, осталось менее трех месяцев: сроки разрешений, которые большинству компаний выдали регуляторы Евросоюза, истекают до 30 сентября, и их вряд ли продлят, сказал собеседник газеты в международной лизинговой компании.

Источник газеты, близкий к Минтрансу, сообщил, что условия сделок согласовали «или крайне близки к этому» в «Аэрофлоте», S7, «Уральских авиалиниях», «Руслайне» и iFly. На прошлой неделе глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов говорил, что компания получила разрешение от США и Евросоюза на выкуп 19 из 52 лайнеров Airbus. По данным «Коммерсанта», «Руслайн» намерен выкупить у иностранного собственника восемь региональных CRJ. Некоторые авиакомпании выкупили несколько самолетов за свой счет.

По словам источников газеты, сейчас из 300 млрд руб. потрачено примерно 90–100 млрд руб., их направили на покупку «Аэрофлотом» десяти Boeing 777-300ER. О том, что «Аэрофлот» выкупил десять самолетов за счет средств ФНБ, говорил также глава Минтранса Виталий Савельев, не уточнив сумму. «Интерфакс» в марте писал, что речь идет о 170 млрд руб.

Весной помощник президента Игорь Левитин говорил, что средства выделены на всю отрасль, а «сколько и какая авиакомпания получит — это прерогатива министра транспорта». По мнению собеседников «Коммерсанта», исходно сумма трат из ФНБ рассчитывалась только под нужды «Аэрофлота». Источники в семи частных авиакомпаниях сообщили, что Минтранс еще не предоставил на обсуждение порядок расчетов и критерии отбора претендентов на эти средства. По словам собеседников, нескольким предложили обдумать покупку самолетов самостоятельно на кредитные средства.

Газета пишет, что «Аэрофлот» обсуждал выкуп еще минимум 81 самолета. По словам аналитика телеграм-канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, на покупку такого числа узкофюзеляжных лайнеров нужно дополнительно 200 млрд руб. Стоимость всего парка S7 она оценила в 193 млрд руб., «Уральских авиалиний» — около 77 млрд руб.