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Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд

Компания Илона Маска стала претендентом на включение в индекс S&P 500
Tesla TSLA $1 677 +1,09% Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.

Как следует из отчета компании, во втором квартале 2020 года прибыль Tesla составила $104 млн. За такой же период 2019 года компания зафиксировала $408 млн убытка. Однако начиная с третьего квартала того же года итоговые квартальные цифры находились в зеленой зоне (+$143 млн, +$105 млн, +$16 млн).

Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает путь для включения акций компании в индекс S&P 500. Если это произойдет, отмечает WSJ, то крупные индексные фонды «наперегонки» станут включать акции Tesla в свои портфели.

Издание пишет, что пандемия поставила под вопрос способность Tesla достичь заявленной ранее цели — произвести 500 тыс. электромобилей за год, что на 36% больше, чем было выпущено в 2019 году. Однако Tesla от нее не отказалась, официально заявив, что выполнить эту задачу труднее из-за пандемии.

Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla
Бизнес
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о строительстве второго сборочного завода в США в штате Техас. Предприятие будет находиться в окрестностях города Остин. На новом заводе будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, а также электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части Соединенных Штатов.

Весной у Маска возник конфликт с властями Калифорнии, где расположен сборочный завод Tesla. Из-за эпидемии коронавируса власти приостановили работу предприятия. В мае Маск объявил, что открывает завод вопреки запрету властей. Его поддержал президент Дональд Трамп, который призвал власти штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Tesla. «Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно», — написал тогда в Twitter президент США.

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes
Бизнес
Илон Маск

21 июля, по данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes, Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, из-за роста цены акций Tesla на бирже состояние Маска было оценено в $74,2 млрд.

По состоянию на утро 23 июля Маск находится в рейтинге на седьмом месте, Forbes оценивает его капитал в $72,4 млрд.

На открытии первых торгов 2020 года акции Tesla продавались на бирже по $440 за штуку. По данным на 23 июля, цена на закрытии предыдущей торговой сессии была $1592, после закрытия торгов акции подорожали до $1657.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Tesla, Илон Маск, прибыль
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