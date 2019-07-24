Россияне стали покупать меньше стирального порошка

Продажи чистящих и моющих средств в России продолжают снижаться. При этом, как констатируют аналитики Nielsen, большую часть бытовой химии россияне покупают исключительно по промоакциям

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Продажи бытовой химии в России продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

Сокращение спроса россиян на чистящие средства Nielsen фиксировала и раньше: за год, завершившийся первым кварталом 2017 года, продажи сократились в натуральном выражении на 2,5%. Российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, указывал генеральный менеджер подразделения «Средства для стирки и по уходу за домом» российского офиса Henkel Томаш Дуффек.

Снижение продаж стирального порошка подтверждает и российский офис исследовательской компании GfK, чья потребительская панель фиксирует покупки 20 тыс. домохозяйств. По данным GfK, продажи стиральных порошков на конец 2018 года снизились в натуральном выражении на 0,5%, а за год (с июня 2018-го по май 2019 года) — на 1,8%.

Порошки остаются основным средством для стирки, но частота их покупки снижается, объясняет консультант GfK Юлия Бокова. В продажах гелей и жидких капсул для стирки, по ее словам, динамика, наоборот, положительная.