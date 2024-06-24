Юристы оценили, как новые санкции ЕС могут отразиться на авиакомпаниях

Новые санкции ЕС могут повлиять на проведение расчетов с российскими авиакомпаниями, считают юристы. В понедельник «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр» были включены в санкционные списки ЕС

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Введенные Евросоюзом санкции против авиакомпаний «Уральские авиалинии» и грузовой «Волга-Днепр» могут оказать влияние на проведение расчетов в евро и продолжение некоторых контрактов, считают опрошенные РБК юристы.

«В настоящее время авиакомпания «Волга-Днепр» проводит оценку всех рисков, чтобы минимизировать возможные негативные последствия на операционную деятельность», — сообщил РБК представитель компании.

В «Уральских авиалиниях» не предоставили комментарий на момент публикации.

«Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр» в понедельник, 24 июня, были включены в санкционный список Евросоюза. Согласно пояснениям, после начала специальной военной операции на Украине «Уральские авиалинии» перевозили военнослужащих в зону боевых действий на этапе мобилизации. Под санкции попали и новые владельцы и руководство авиакомпании «Волга-Днепр» — Игорь Аксенов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров. В журнале ЕС поясняется, что авиакомпания ведет бизнес «в секторе, имеющем стратегическое значение для российского правительства». Основатель некогда крупнейших российских грузовых авиакомпаний Алексей Исайкин, попав под санкции Британии еще летом 2022 года, вышел из бенефициаров «Волга-Днепр», передав ее менеджменту. В апреле 2022 года авиакомпания заключила соглашение с правительством Москвы, чтобы «обеспечить ее дополнительным объемом заказов для доставки грузов из России и из-за рубежа, в том числе из Китая (включая Гонконг), Индии, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Пакистана, Вьетнама и других стран». Оба перевозчика не выполняют рейсы в Евросоюз с введением в 2022 году санкций в отношении обслуживания авиапарка российских авиакомпаний и запретом на полеты в недружественные страны.

«Полагаем, что новые блокирующие санкции ЕС могут оказать влияние прежде всего на проведение расчетов с участием данных авиакомпаний. Платежи в евро для них теперь запрещены, так как европейским банкам-корреспондентам запрещено обрабатывать такие платежи, хотя эти компании могли сталкиваться с такими проблемами и раньше», — считает Глеб Бойко, юрист адвокатского бюро NSP. Дело в том, что из-за санкций Великобритании платежи в иностранных финансовых организациях уже могли быть затруднены из-за нежелания оценивать риски взаимодействия с санкционным лицом.

«В остальном для этих авиакомпаний вряд ли что-то поменяется, так как вряд ли они работают напрямую с какими-либо европейскими поставщиками, поставки в адрес этих авиакомпаний уже были запрещены значительным количеством секторальных ограничений, установленных регулированием ЕС, США и Великобритании», — заключил Бойко.

Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting, отмечает, что несмотря на то, что «Уральские авиалинии» не летают в Европу, включение в санкционный список может отразиться на ней негативно. «Авиакомпания наверняка имеет ряд контрактов на обслуживание воздушных судов или поставку различных запчастей и иных товаров для воздушных судов с контрагентами, которые вынуждены соблюдать санкции ЕС», — отмечает юрист.

Вводится и ужесточение вариантов обхода санкций: если у компании из третьей страны материнская компания зарегистрирована в ЕС, то последняя должна будет препятствовать участию своих «дочек» в деятельности, приводящей к обходу санкций, отмечает Орлова. «С учетом данных изменений, в случае если авиакомпания осуществляла закупки товаров из третьих стран у контрагентов с европейским участием, подобные контракты также могут прекратиться», — говорит юрист.

Власти России считают санкции незаконными. В ответ на новые ограничения со стороны ЕС Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.