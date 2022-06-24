На Магнитогорском меткомбинате сообщили о проблемах из-за санкций
На Магнитогорском металлургическом комбинате в связи с введенными против России санкциями значительно снизилась рентабельность производства, сообщил председатель совета директоров комбината Виктор Рашников.
«Ранее у нас рентабельность составляла 20% и 25%, но в мае рентабельность была 4%, в июне — от 1% до 1,6%, и это будет хорошо. Мы так никогда не работали», — пожаловался он на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (цитата по Октагон.Медиа).
Объем производства, по информации рашникова, снизился на 40% — если в 2021 году ММК реализовал 1 млн тонн продукции, то сейчас — 600 тыс. тонн. У предприятия нет «никакой прибыли», а инвестиционная программа останавливается.
Рашников отметил, что при инвестпрограмме, которая есть у ММК, рентабельность должна быть минимум 15%, но на внутреннем рынке цена на сталь упала на 17%. «Это просто какое-то издевательство», — заключил он.
По мнению главы совета директоров ММК, одним из решений проблемы может стать отмена акцизов на сталь. Он указал, что акциз привязан к экспорту, а предприятие уже три месяца не отгружает продукцию на экспорт. Но акциз продолжают брать.
Акцизы на сталь и новые формулы расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды были введены в России с января 2022 года для изъятия сверхдоходов у металлургов. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что первые пять месяцев 2022 года у металлургов были неплохие, однако сейчас началось падение и объемов потребления, и объемов производства. «Договорились помониторить июнь и посмотреть, что будет с показателями, какой будет тренд. Если снижение окажется значительным, будем настаивать на том, что акциз надо отменять. Это важный вопрос», — подчеркнул он.
Евтухов признал, что металлургическая отрасль в России находится в тяжелой ситуации из-за западных санкций, поэтому компаниям сложно платить по тарифам РЖД, которые были повышены правительством в июне на 11% для финансирования инвестпрограммы компании. Он задался вопросом, почему это нужно делать за счет металлургов. «Нет других источников поддержки РЖД для выполнения инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги», — заключил он.
В марте Евросоюз ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год.