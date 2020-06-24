Минпромторг решил возобновить производство «самолета-такси» Ил-103

Производство самолетов Ил-103 может быть организовано на территории Венгрии. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи с венгерским министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто.

По словам Мантурова, производство может быть запущено на мощностях компании Magnus Aircraft. В ходе встречи министр обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании.

«В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время», — говорится в сообщении Минпромторга.

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