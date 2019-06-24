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Полюс ₽7 099,42 (+21,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Бизнес ,  
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Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO
Размещение будет возможно при оценке бизнеса свыше $500 млн. По словам Рафаэля Абрамяна, A&NN Александра Мамута и Сбербанк задумывались о выводе компании на биржу еще при распределении своих долей.
Рафаэль Абрамян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.

«У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план А для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения», — сказал Абрамян.

На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали, а срок два-три года определяется текущими темпами роста Rambler Group и, в частности, тем, что выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год.

Новая стратегия развития медиактивов Rambler Group будет готова в сентябре-октябре, сказал Абрамян РБК. По его словам, ее разработкой занимается управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«Если такими же темпами все будет происходить, через три года это будет уже не small cap (компания с маленькой капитализацией. — РБК), а нормальная. Все, что (оценка компании. — РБК) более $500 млн, это имеет смысл. Планы по выручке не раскрываем, но очевидно, что выручка Okko и EBITDA медийной части Rambler Group — это будет основное», — пояснил Абрамян.

По его словам, о проведении IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) акционеры Rambler Group задумывались еще при распределении долей в компании. «И наше решение как A&NN, и Сбербанк изначально было, что у Сбербанка не будет контролирующей доли [в Rambler Group], потому что это в каком-то смысле осложнит процесс выхода компании на IPO», — пояснил гендиректор Rambler Group. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

В рамках договоренностей, объявленных 23 апреля, инвестхолдингу A&NN Александра Мамута и Сбербанку будет принадлежать по 46,5% акций Rambler Group, а еще 7% получит компания Era Capital Екатерины Лапшиной (до объединения с Rambler владела Okko).

О назначении Абрамяна гендиректором Rambler Group компания объявила 3 июня 2019 года. Тогда он говорил о стоящих перед компанией «амбициозных задачах по наращиванию бизнеса», в том числе за счет синергии от вхождения в digital-экосистему Сбербанка. Сделка со Сбербанком должна завершиться до конца июля, сказал Абрамян, передает Reuters.

В разговоре с корреспондентом РБК в понедельник Абрамян сказал, что уходит из инвестфонда A&NN, где с 2012 года курировал развитие технологических и интернет-активов, чтобы сконцентрироваться на работе в Rambler Group во избежание конфликта интересов между фондом и компанией.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгений Калюков
Теги: Rambler, IPO
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