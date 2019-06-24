Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO

Размещение будет возможно при оценке бизнеса свыше $500 млн. По словам Рафаэля Абрамяна, A&NN Александра Мамута и Сбербанк задумывались о выводе компании на биржу еще при распределении своих долей.

Рафаэль Абрамян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.

«У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план А для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения», — сказал Абрамян.

На какой именно бирже будет проведено IPO в Rambler Group, по словам Абрамяна, пока не обсуждали, а срок два-три года определяется текущими темпами роста Rambler Group и, в частности, тем, что выручка онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается, а выручка медийных активов компании прибавляет, по словам Абрамяна, 20–25% в год.

Новая стратегия развития медиактивов Rambler Group будет готова в сентябре-октябре, сказал Абрамян РБК. По его словам, ее разработкой занимается управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

«Если такими же темпами все будет происходить, через три года это будет уже не small cap (компания с маленькой капитализацией. — РБК), а нормальная. Все, что (оценка компании. — РБК) более $500 млн, это имеет смысл. Планы по выручке не раскрываем, но очевидно, что выручка Okko и EBITDA медийной части Rambler Group — это будет основное», — пояснил Абрамян.