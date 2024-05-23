В Москве начали испытания первого беспилотного трамвая

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Первый беспилотный трамвай выехал на улицы Москвы, во время движения по городу за пультом управления сидит водитель, а в депо транспорт перемещается самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В городе начали испытания первого инновационного транспорта, в тестовом режиме он будет ездить по 10-му трамвайному маршруту пока без пассажиров», — говорится в публикации. Трамвай № 10 ходит по маршруту от улицы Кулакова (недалеко от станции метро «Строгино») до станции «Щукинская».

Ожидается, что до конца 2024 года трамвай будет ездить под контролем водителя, а к концу следующего года — уже без него, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первым российским регионом, который внедрил беспилотный транспорт, стал Санкт-Петербург. В городе с конца 2022 года по двум маршрутам ездят беспилотные трамваи в режиме опытной эксплуатации.

В середине марта Ликсутов сообщил, что московское метро после 2030 года может стать беспилотным. В трамваях это возможно, а в метрополитене — следующий шаг, добавил он. Заммэра привел в пример метро Парижа, где 11-я линия полностью работает без машиниста.