Владелец бренда UFC раскрыл размер инвестиций партнеров в российское СП

Российско-китайский инвестиционный фонд и арабская Mubadala Investment Company при создании в июле 2018 года СП «UFC Russia» заплатили владельцу спортивного бренда — американской Endeavor — $9,7 млн. Это следует из материалов Endeavor, поданных в преддверии IPO в Комиссию по ценным бумагам США.

Прошлый летом Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный Российским фондом прямых инвестиций и China Investments Corporation, а также Mubadala, объявил о партнерстве с владельцем бренда Ultimate Fighting Championship (UFC) для развития в России индустрии смешанных боевых искусств. Вклад и доли каждый из сторон не раскрывались.

У российских инвесторов есть опцион по выкупу своей доли в предприятии через пять с половиной лет, причем стоимость опциона не может быть ниже осуществленных инвестиций, указано в материалах Endeavor.

Представитель РФПИ не стал комментировать указанные в материалах американской компании цифры и условия опциона.