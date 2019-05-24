Владелец бренда UFC раскрыл размер инвестиций партнеров в российское СП

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,48 -0,38 EUR Бирж. 72,16 -0,37 Brent 68,82 +1,50% USD Нал. 65,04 64,18 EUR Нал. 72,75 71,81 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1196 +0,0020 BTC/USD Бирж. 8 022,50 +153,70 IMOEX 2 637,90 +0,74% RTSI 1 288,93 +1,06% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Сбербанк ₽323 (+37,2%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Сбербанк ₽323 (+37,2%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
«Норникель» и «Другая среда» проведут закрытую вечеринку для гостей ПМЭФ Партнерский материал, 16:01 «Бесславный конец премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй Политика, 15:49 Глава правительства Украины подал заявление об отставке Политика, 15:45 Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области Общество, 15:41 Альфа-банк подал пять исков против Хотина Финансы, 15:39 Хоккейный клуб Тимченко и Ротенберга сменил владельцев Спорт, 15:34 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 15:29 ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора Экономика, 15:29 В мечети в Кабуле произошел взрыв Общество, 15:29 62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента Политика, 15:27 Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка Финансы, 15:22 У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд Общество, 15:12 Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке Общество, 15:11 Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать Политика, 15:07
Бизнес ,  
0 
Владелец бренда UFC раскрыл размер инвестиций партнеров в российское СП

Российско-китайский инвестиционный фонд и арабская Mubadala Investment Company при создании в июле 2018 года СП «UFC Russia» заплатили владельцу спортивного бренда — американской Endeavor — $9,7 млн. Это следует из материалов Endeavor, поданных в преддверии IPO в Комиссию по ценным бумагам США.

Прошлый летом Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный Российским фондом прямых инвестиций и China Investments Corporation, а также Mubadala, объявил о партнерстве с владельцем бренда Ultimate Fighting Championship (UFC) для развития в России индустрии смешанных боевых искусств. Вклад и доли каждый из сторон не раскрывались.

У российских инвесторов есть опцион по выкупу своей доли в предприятии через пять с половиной лет, причем стоимость опциона не может быть ниже осуществленных инвестиций, указано в материалах Endeavor.

Представитель РФПИ не стал комментировать указанные в материалах американской компании цифры и условия опциона.

Общество
Путин поздравил чемпиона UFC Нурмагомедова с победой

Созданное СП получило все права на использование бренда UFC в России, писал прошлым летом РБК. Первый турнир UFC в России прошел 15 сентябре 2018 года в Москве, второй — 20 апреля 2019 года в Петербурге. В том же месяце стало известно о том, что «Русская фитнес группа», владелец сети World Class, будет развивать в России и сеть UFC Gym. Российскому фонду прямых инвестиций и арабской Mubadala с ноября прошлого года принадлежит 22,5% «Русской фитнес группы».

В апреле 2019 года начал вещание в сетях «Ростелекома» канал «UFC ТВ» — права на трансляции поединков приобрела совместная компания «Ростелекома» и Национальной медиа группы.

В пятницу, 24 мая, стало известно о намерении Endeavor провести IPO.

Автор: Сергей Соболев
Теги: UFC, РФПИ
Материалы по теме
Владелец UFC решил провести IPO
Бизнес
Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym
Бизнес
Китайский эксперимент: зачем бойцовский турнир UFC приходит в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter