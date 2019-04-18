Владельцы World Class откроют в России сеть UFC Gym

В России клубы UFC Gym будут открываться в трех форматах — Signiture, Core и Class, рассказал РБК гендиректор Русской фитнес группы Николай Прянишников. По его словам, первый формат предполагает полноценный фитнес-клуб с зоной единоборств общей площадью более 1,8 тыс. кв. м. Клубы второго формата будут занимать примерно по 1 тыс. кв. м: предусмотрены небольшой зал и зона для боевых искусств. Клубы Class будут представлять собой студии с уроками боевых искусств и другими занятиями, например классами с высокоинтенсивными тренировками.

В мире UFC Gym позиционируется как премиальная сеть, российские партнеры планируют сделать формат более доступным, объясняет Прянишников. Заявленная стоимость абонемента ниже среднего по Москве, отмечает владелец сети боксерских клубов «Ударник» Александр Летов. Он напоминает, что обычно цены в специализированных клубах выше, чем в обычных фитнес-центрах.

Первый клуб должен быть открыт в течение года с момента подписания соглашения, уточнил Прянишников. По его словам, в настоящее время компания рассматривает площадки под флагманский клуб формата Signature в центре Москвы, но место еще не выбрано. Всего в течение первого года планируется открыть три клуба — по одному в каждом формате, чтобы посмотреть, как они будут работать.

В течение десяти лет, согласно контракту, Русская фитнес группа откроет не меньше 55 клубов под вывеской UFC Gym, уверяет Прянишников. По его словам, инвестиции в один клуб составят в среднем 100 млн руб. при ожидаемой окупаемости четыре года.

Что объединяет Русскую фитнес группу и UFC

Консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабского суверенного фонда Mubadala Investment Company сейчас принадлежит 22,5% Русской фитнес группы. Этот пакет консорциум выкупил у «ВТБ Капитала» в прошлом ноябре.

Фото: UFCgym / Facebook

РФПИ (через Российско-китайский инвестфонд) и Mubadala с прошлого июля 2018-го являются соучредителями UFC Russia. Совместное предприятие было создано для проведения в России турниров под брендом UFC, среди других направлений — производство лицензионной продукции, владение правами на медиаконтент, заключение спонсорских контрактов.

Как отметил Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, проект по открытию клубов UFC также позволит «внести существенный вклад» в реализацию задачи, предусмотренной нацпроектом «Демография»: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом.

Представители UFС приезжали в Россию несколько лет назад, и у них был интерес развивать в России UFС Gym, рассказывала в прошлом декабре основательница Русской фитнес группы Ольга Слуцкер. «Мне еще, честно говоря, никто ничего и не предлагал, — говорила тогда Слуцкер. — Но если у наших акционеров есть такие права, грех не изучить возможности вместе на этом зарабатывать, делая полезное дело».

Что такое Русская фитнес группа Русская фитнес группа управляет 45 собственными и 47 франчайзинговыми клубами World Class и World Class Lite в 34 городах и шести странах (России, Казахстане, Киргизии, Грузии, Турции и Монако). В 2018 году выручка группы могла, по оценке «INFOLine-Аналитики», превысить 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 500 млн руб. Группа является крупнейшей компанией на российском рынке фитнес-услуг с долей около 7%. Помимо консорциума РФПИ и арабского суверенного фонда Mubadala Investment Company акционерами Русской фитнес группы являются основательница компании Ольга Слуцкер (32,6%), Максим Игнатьев (20%) и Goldman Sachs (24,9%).

Что думают конкуренты

Александр Летов ​оценивает планы по открытию 55 клубов UFС Gym за десять лет как реалистичные. «Интерес к специализированным студиям был всегда, и он растет из года в год, особенно в крупных городах, где люди пресыщены стандартным фитнесом», — говорит Летов. По его оценке, сейчас в Москве работает более 350 клубов только по боксу, не считая других единоборств.

Деятельность UFC сейчас направлена на завоевание российского рынка: проведение первого в истории турнира в Москве, активный промоушен, организация различных спортивных мероприятий под брендом UFC, указывает представитель сети «Территория фитнеса» Марина Сигай. Сам рынок, по ее мнению, в ближайшие годы будет расти. Этому будет способствовать правительственная программа, которая предполагает развитие спорта в России и вовлечение более половины населения в регулярные занятия, а также развитие крупнейших федеральных сетей.

В 2018 году объем рынка фитнес-услуг мог увеличиться почти на 5%, до 118,9 млрд руб., а в этом году ожидается рост уже на 6%, оценивали ранее аналитики ​«РБК Исследования рынков». При этом почти половина — 47% — этих денег по итогам прошлого года приходилась на Москву и область, 12% — на Петербург, 21% — на города-миллионники. При этом, согласно данным «РБК Исследования рынков», в фитнес-клубы регулярно ходят лишь 2,6% населения.