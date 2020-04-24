Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 14:36
Пожары и палы травы стали причиной смога в Новосибирске Общество, 21:01 Китай представил название для своей первой миссии на Марс Технологии и медиа, 20:56 Впервые с 1945 года не будет определен чемпион Голландии по футболу Спорт, 20:53 В Новгородской области военный грузовик столкнулся с мусоровозом Общество, 20:45 В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд Финансы, 20:38 У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус Общество, 20:23 Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии Бизнес, 20:11 Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей Общество, 20:04 Болгария уведомила Россию о переносе тендера на стройку АЭС из-за вируса Бизнес, 20:00 Минздрав рекомендовал продолжить плановые прививки здоровых детей Общество, 19:59 Глава МВД Новосибирска подал в отставку после скандала с аудиозаписями Общество, 19:19 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля Общество, 19:19 Российские гандболисты лишились шанса выступить на чемпионате мира Спорт, 19:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:00
Бизнес ,  
0 

Болгария уведомила Россию о переносе тендера на стройку АЭС из-за вируса

Болгария перенесла сроки тендера по выбору инвестора строительства АЭС «Белене» из-за введенного в стране режима ЧС на фоне пандемии коронавируса. Об этом она уведомила «Росатом» — одного из претендентов на участие в проекте
Фото: Vassil Donev / EPA /ТАСС
Фото: Vassil Donev / EPA /ТАСС

«Росатом» получил уведомление от болгарских властей о переносе сроков выбора инвестора строительства АЭС «Белене» из-за пандемии коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе российской компании. В этой стране с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников», — пояснил представитель «Росатома».

Объявление о процедуре по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» было опубликовано 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Процедура должна была завершиться спустя год — 22 мая 2020 года. Максимальная стоимость строительства двух блоков — €10 млрд, сроки реализации проекта — десять лет. Болгария планировала возобновить строительство двух блоков АЭС по российскому проекту. Строить начали еще в 2006 году, но работы остановили спустя три года. После того как София отказалась от проекта АЭС, в марте 2012 года «Росатом» подал в суд на €1 млрд за поставленное оборудование и отсудил около €600 млн. В мае 2018 года Болгария решила возобновить строительство «Белене», и в 2019 году был объявлен новый тендер.

Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Представитель «Росатома» заверил, что тендер «в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн». «Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС «Белене» и смотрим на него с оптимизмом», — добавил он. РБК направил запрос в министерство энергетики Болгарии.

О том, что срок выбора стратегического инвестора для проекта будет продлен, ранее сообщала министр энергетики Болагрии Теменужка Петкова. По ее словам, тендер находился на стадии обязательных предложений, которые должны были быть представлены к концу апреля. В шорт-лист, помимо «Росатома», вошли еще четыре компании: Китайская национальная атомная корпорация, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-немецкая Framatome и американская General Electric. Но последние две из них претендовали лишь на поставку оборудования для АЭС.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом»
Материалы по теме
В «Росатоме» сообщили о четырех заболевших коронавирусной инфекцией
Общество
Болгария уведомила Еврокомиссию об участии «Росатома» в строительстве АЭС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter