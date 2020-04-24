Болгария уведомила Россию о переносе тендера на стройку АЭС из-за вируса

Болгария перенесла сроки тендера по выбору инвестора строительства АЭС «Белене» из-за введенного в стране режима ЧС на фоне пандемии коронавируса. Об этом она уведомила «Росатом» — одного из претендентов на участие в проекте

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«Росатом» получил уведомление от болгарских властей о переносе сроков выбора инвестора строительства АЭС «Белене» из-за пандемии коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе российской компании. В этой стране с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников», — пояснил представитель «Росатома».

Объявление о процедуре по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС «Белене» было опубликовано 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Процедура должна была завершиться спустя год — 22 мая 2020 года. Максимальная стоимость строительства двух блоков — €10 млрд, сроки реализации проекта — десять лет. Болгария планировала возобновить строительство двух блоков АЭС по российскому проекту. Строить начали еще в 2006 году, но работы остановили спустя три года. После того как София отказалась от проекта АЭС, в марте 2012 года «Росатом» подал в суд на €1 млрд за поставленное оборудование и отсудил около €600 млн. В мае 2018 года Болгария решила возобновить строительство «Белене», и в 2019 году был объявлен новый тендер.

Представитель «Росатома» заверил, что тендер «в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн». «Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС «Белене» и смотрим на него с оптимизмом», — добавил он. РБК направил запрос в министерство энергетики Болгарии.