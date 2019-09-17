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Болгария уведомила Еврокомиссию об участии «Росатома» в строительстве АЭС
Болгария уведомила Еврокомиссию об обязательном участии «Росатома» в строительстве АЭС «Белене». Помимо российской компании, в тендере участвуют американская General Electric, европейская Framatome и компании из Китая и Кореи
Теменужка Петкова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без «Росатома» и уведомила об этом Еврокомиссию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой.

«Мы категорично заявили, что конструктор проекта — «Росатом», без их участия строительство невозможно, эта позиция была зафиксирована», — сказала она. Речь идет о возобновлении строительства двух блоков АЭС российского дизайна, начатого в 2006 году и остановленного в 2009 году. После отказа Болгарии от проекта АЭС «Белене» в марте 2012 года «Росатом» подал в суд на €1 млрд за поставленное оборудование и отсудил около €600 млн.

«Мы информировали Еврокомиссию о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с его участием», — отметила Петкова.

«Процедура выбора стратегического инвестора в процессе. Болгарской стороной принято решение о сооружении блоков на базе подготовленного ранее «Росатомом» проекта и изготовленного основного оборудования», — сообщил РБК представитель «Росатома». При этом речь не идет о том, что именно «Росатом» будет генеральным подрядчиком — в этом смысле компания наравне с остальными участвует в процедуре выбора стратегического инвестора, добавил он.

Представители госкорпорации и Еврокомиссии пока не ответили на запросы РБК.

Болгария 22 мая приступила к выбору стратегического инвестора: у желающих принять в нем участие есть 90 дней, чтобы подать заявку. Потенциальные инвесторы могут подать заявку на выкуп доли в проектной компании (SPV, контроль в которой будет принадлежать Болгарской национальной энергокомпании) либо на покупку электроэнергии будущей АЭС. Победитель тендера должен завершить строительство АЭС, используя уже поставленное оборудование и не меняя существующие технологии безопасности. Максимальная цена двух блоков оценивается Болгарией в €10 млрд, сроки строительства — 10 лет.

В августе 2019 года «Росатом» подал заявку на участие в тендере. Петкова сообщала, что заявки также подали еще ряд компаний: Китайская национальная атомная корпорация, Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, франко-германская компания Framatome, американская компания General Electric и компания, зарегистрированная в Болгарии. По словам Петковой, четыре компании хотят покупать электроэнергию будущей АЭС, две будут участвовать с техническим оборудованием. Соседние страны, такие как Македония и Черногория, также заинтересовались покупкой электроэнергии АЭС.

В «Росатоме» не исключали международную кооперацию в рамках проекта.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом», Болгария, АЭС, «Белене»
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