Болгария уведомила Еврокомиссию об участии «Росатома» в строительстве АЭС

Болгария уведомила Еврокомиссию об обязательном участии «Росатома» в строительстве АЭС «Белене». Помимо российской компании, в тендере участвуют американская General Electric, европейская Framatome и компании из Китая и Кореи

Теменужка Петкова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без «Росатома» и уведомила об этом Еврокомиссию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой.

«Мы категорично заявили, что конструктор проекта — «Росатом», без их участия строительство невозможно, эта позиция была зафиксирована», — сказала она. Речь идет о возобновлении строительства двух блоков АЭС российского дизайна, начатого в 2006 году и остановленного в 2009 году. После отказа Болгарии от проекта АЭС «Белене» в марте 2012 года «Росатом» подал в суд на €1 млрд за поставленное оборудование и отсудил около €600 млн.

«Мы информировали Еврокомиссию о процедуре выбора стратегического инвестора и о намерении строить станцию с его участием», — отметила Петкова.

«Процедура выбора стратегического инвестора в процессе. Болгарской стороной принято решение о сооружении блоков на базе подготовленного ранее «Росатомом» проекта и изготовленного основного оборудования», — сообщил РБК представитель «Росатома». При этом речь не идет о том, что именно «Росатом» будет генеральным подрядчиком — в этом смысле компания наравне с остальными участвует в процедуре выбора стратегического инвестора, добавил он.

Представители госкорпорации и Еврокомиссии пока не ответили на запросы РБК.