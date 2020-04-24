«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США

Это произойдет, если низкие цены на газ будут сохраняться. На добычу газа также повлияет сокращение добычи нефти, поскольку значительная доля сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.

Согласно расчетам компании сокращение добычи может начаться уже при ценах на газ на Хенри хабе (Henry Hub, газовый хаб в Луизиане, играет значительную роль в формировании цен на газ в США) менее чем в $85 за 1 тыс. куб. м. При этом в январе средняя цена газа на хабе уже составляла $76 за 1 тыс. куб. м, отметил Аксютин.

По его словам, негативное влияние на добычу сланцевого газа также окажет сокращение цен на нефть. Поскольку значительная часть сланцевого газа приходится на попутный нефтяной газ, уменьшение активности нефтедобывающих компаний затронет и газодобывающую отрасль, считает Аксютин.

Зампредправления «Газпрома» также сравнил масштабы добычи сланцевого газа в США и Китае и отметил, что во втором случае они значительно меньше. Он подчеркнул, что в газовом балансе Китая сланцевый газ занимает довольно скромную долю, и отметил, что разработкой занимаются только две государственные компании. «С учетом вышеперечисленных факторов, несмотря на амбициозные планы китайских компаний по наращиванию добычи, независимые эксперты оценивают потенциальный объем производства газа из сланцев в Китае к 2030 году в пределах 50 млрд куб. м, или на 30–50 млрд куб. м ниже действующих плановых показателей (80–100 млрд куб. м к 2030 году согласно 13-му пятилетнему плану)», — сказал Аксютин.