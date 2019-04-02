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Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Авиакомпании «Победа» не стоит закупать российские самолеты МС-21 вместо американских Boeing 737 Max, решили в российском правительстве. Такая замена могла бы навредить экономике лоукостера, подразумевающей монопарк лайнеров
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

В случае такой замены была бы «нарушена экономика лоукостера», которая подразумевает монопарк самолетов, добавил собеседник РБК. Сейчас у «Победы» 26 лайнеров Boeing 737-800.

Ранее по поручению подкомиссии по оборонно-промышленному комплексу под представительством Борисова Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, ее «дочка» «Иркут» — производитель MC-21) рассматривали целесообразность частичной замены («импортозамещения») Boeing 737 Max, которые «Победа» планирует закупать с 2022 года, на российские самолеты. Всего лоукостер планирует закупить 30 таких самолетов.

Однако на совещании 2 апреля все участники, включая руководство группы «Аэрофлот», сошлись во мнении, что сейчас «неактуально» выносить на правительственную комиссию по импортозамещению, которую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, вопрос о закупке американских самолетов. К этому вопросу имеет смысл вернуться после выяснения причин авиакатастроф с Boеing 737 Max, сказали РБК в аппарате Борисова.

Зачем нужна правительственная комиссия

С 2018 года в целях поддержки отечественной авиационной промышленности госкомпании могут покупать иностранные самолеты дороже 1 млрд руб. только по согласованию с правительством. Решение принимает правкомиссия по импортозамещению, которую возглавяет премьер Дмитрий Медведев, и ее подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством Юрия Борисова.

В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер Boеing 737 Max авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта аналогичный лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли. После двух катастроф крупнейшие авиакомпании мира стали отказываться от использования этой модели, включая российскую S7 (у перевозчика два таких лайнера). 15 марта гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил журналистам, что компания может отказаться от закупки Boeing 737 Max для «Победы». «У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 Max, или мы будем заказывать другую машину», — говорил Савельев.

В конце марта Boeing подтвердил, что в системе управления самолетом были недоработки: установленные в разных частях самолета датчики AOA (датчики угла атаки) показывали противоречивые данные. В результате производитель разработал обновленное программное обеспечение, исправив ошибки в системе.

Представители «Аэрофлота» и «Победы» пока не ответили на запросы РБК.

«Иркут» планирует начать выпуск МС-21 с 2021 года, сейчас самолет проходит сертификацию. У производителя 175 твердых заказов, первым получателем станет «Аэрофлот», заключивший контракт на поставку 50 МС-21. Источник, близкий к авиационной группе, говорил РБК, что российские лайнеры будет эксплуатировать только «Аэрофлот», поскольку материнской компании не так принципиален состав флота из-за ее многопрофильности.

Один из ключевых принципов работы лоукостера — максимальный налет часов на каждый самолет, поясняет заместитель гендиректора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. Поэтому редки случаи, когда существенную долю флота таких перевозчиков составляют воздушные суда, только начинающие эксплуатироваться. «Среди главных причин — «детские болезни» [МС-21] и недостаточно хорошо организованная система сервисного обслуживания, способные снизить эффективность использования флота», — сказал эксперт.

Авторы: Мария Кокорева, Инна Сидоркова
При участии: Галина Казакулова
Теги: Boeing, МС-21, «Победа»
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