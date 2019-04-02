Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Авиакомпании «Победа» не стоит закупать российские самолеты МС-21 вместо американских Boeing 737 Max, решили в российском правительстве. Такая замена могла бы навредить экономике лоукостера, подразумевающей монопарк лайнеров

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

В случае такой замены была бы «нарушена экономика лоукостера», которая подразумевает монопарк самолетов, добавил собеседник РБК. Сейчас у «Победы» 26 лайнеров Boeing 737-800.

Ранее по поручению подкомиссии по оборонно-промышленному комплексу под представительством Борисова Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, ее «дочка» «Иркут» — производитель MC-21) рассматривали целесообразность частичной замены («импортозамещения») Boeing 737 Max, которые «Победа» планирует закупать с 2022 года, на российские самолеты. Всего лоукостер планирует закупить 30 таких самолетов.

Однако на совещании 2 апреля все участники, включая руководство группы «Аэрофлот», сошлись во мнении, что сейчас «неактуально» выносить на правительственную комиссию по импортозамещению, которую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, вопрос о закупке американских самолетов. К этому вопросу имеет смысл вернуться после выяснения причин авиакатастроф с Boеing 737 Max, сказали РБК в аппарате Борисова.