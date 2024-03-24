США задумались над ограничениями для United Airlines из-за безопасности

Самолеты United в последний месяц теряли колесо после взлета, выкатывались за пределы посадочной полосы или экстренно садились из-за огня в двигателе. Американский регулятор проверит работу компании и временно ограничит ее рост

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Одна из крупнейших авиакомпаний в США и мире может столкнуться с временными ограничениями в ближайшее время из-за проблем с безопасностью полетов, такой сценарий рассматривает Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, регулятор размышляет на тем, чтобы запретить авиаперевозчику вводить новые маршруты, а также использовать новые самолеты. FAA уже приостанавливает право United Airlines набирать новых пилотов. Как отмечает агентство, эти ограничения фактически на неопределенный период запретят компании расширяться.

Предлагаемое ограничение фактически приостановит рост на неопределенный период в одной из крупнейших авиакомпаний США, подчеркнув повышенное внимание к безопасности коммерческой авиации после почти катастрофы в начале этого года с участием самолета Boeing Co. После январского инцидента, когда в воздухе самолета Alaska Airlines взорвалась панель, «Юнайтед» пережил несколько скандалов, которые привлекли внимание газет.

О повышенном интересе регулятора к United агентство сообщало несколько дней назад, 22 марта. Как выяснил Bloomberg, сотрудники FAA намереваются в течение нескольких дней заниматься проверкой процессов, руководства и объектов авиакомпании.

«Они согласны с тем, что нам необходимо еще более внимательно изучить различные области нашей деятельности, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное для обеспечения соблюдения требований безопасности», — написала вице-президент перевозчика по корпоративной безопасности Саша Джонсон, во внутреннем письме сотрудникам.

Только в марте произошло несколько инцидентов, связанных с безопасностью. В Хьюстоне самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на травяную поверхностью, у другого борта в Сан-Франциско после взлета отвалилось колеса. Еще один самолет, выполнявший рейс из Хьюстона во Флориду, был вынужден совершить экстренную посадку после возгорания в двигателе.

Руководство компании приняло необычное решение, обратившись к клиентам по поводу этих случаев, отмечала Wall Street Journal. «Хотя они не связаны друг с другом, я хочу, чтобы вы знали, что эти инциденты привлекли наше внимание и усилили его», — написал Скотт Кирби.

Эксперты при этом призывали не делать радикальных выводов из ситуаций, которые, хоть и вызывают беспокойство, но довольно часты в авиации и редко попадают в СМИ, передавала New York Times.