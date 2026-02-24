Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК
С 2022 года жизнь приграничных городов на Северо-Западе России изменилась кардинально. Если раньше их жители переходили и переезжали границу чуть ли не каждую неделю и день, ездили в Польшу, Литву, Эстонию и Финляндию как к себе домой, то после введения санкций эта возможность для многих закрылась. Поездки теперь очень сильно ограничены, а поставки товаров — под санкциями.
В репортаже телеканала РБК:
- как теперь зарабатывает бизнес в городах-окнах России в Европу: Калининграде, Нарве, Выборге;
- что покупали поляки, литовцы, эстонцы и финны раньше, когда ездили в Россию на выходные;
- откуда возят товары в эти города теперь и что там продают;
- как поменялись модели бизнеса, которые были рассчитаны на торговлю с иностранцами;
