Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК

Video

С 2022 года жизнь приграничных городов на Северо-Западе России изменилась кардинально. Если раньше их жители переходили и переезжали границу чуть ли не каждую неделю и день, ездили в Польшу, Литву, Эстонию и Финляндию как к себе домой, то после введения санкций эта возможность для многих закрылась. Поездки теперь очень сильно ограничены, а поставки товаров — под санкциями.

В репортаже телеканала РБК:

как теперь зарабатывает бизнес в городах-окнах России в Европу: Калининграде, Нарве, Выборге;

что покупали поляки, литовцы, эстонцы и финны раньше, когда ездили в Россию на выходные;

откуда возят товары в эти города теперь и что там продают;

как поменялись модели бизнеса, которые были рассчитаны на торговлю с иностранцами;