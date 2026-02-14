 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика
0

В Финляндии допустили пересмотр сделок россиян с недвижимостью

Речь идет о сделках с недвижимостью, совершенных гражданами стран, не входящих в ЕС, в том числе за последние 20 лет. Летом 2025 года в стране вступил в силу запрет на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии
Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия (Фото: ArtBBNV / Shutterstock)

Власти Финляндии планируют изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, совершенные гражданами стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), заявил министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводит Yle.

По словам министра, цель — уделять больше внимания национальной безопасности и более эффективно контролировать такие сделки. «В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью», — считает глава оборонного ведомства.

МИД Финляндии увидел «неверный сигнал» в идее диалога с Россией
Политика
Элина Валтонен

На практике, как обращают внимание Yle и MTV, речь может идти о сделках с недвижимостью, совершенных россиянами. В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. До этого, в апреле, парламент одобрил закон, который дал Минобороны страны право блокировать сделки с недвижимостью российским гражданам, которые не являются резидентами. Хяккянен говорил, что в Финляндии находится около 3,5 тыс. объектов, принадлежащих россиянам.

В прошлом месяце Минобороны предотвратило четыре сделки с недвижимостью в Сипоо. Приобрести три жилых объекта планировал россиянин, у которого не было постоянного вида на жительство в Финляндии. Еще один объект недвижимости мужчина пытался купить через свою компанию, зарегистрированную в Вантаа.

По данным Кадастрового ведомства MML, с начала прошлого года до конца ноября россияне купили в Финляндии 55 объектов недвижимости: 35 сделок были заключены до вступления закона в силу, а 20 — после, сообщало Yle в начале января.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Финляндия Недвижимость Россия
