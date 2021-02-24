Работающий на базе ИИ сервис iris Dating привлек бизнесмена высоким уровнем совпадения пар. О том, что Варданян вложился в дейтинговую компанию Forbes писал еще в 2019 году. Бизнесмен назвал свои инвестиции перспективными

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств iris Dating, сообщает Forbes.

Как рассказал бизнесмен, он вложился в американский проект вместе с консорциумом других инвесторов. Варданян не уточнил свою долю в сервисе, лишь отметив, что она существенная. В беседе с РБК Варданян подтвердил, что стал акционером iris Dating. РБК обратился за комментариями в компанию.

В iris Dating, в работе которого используется искусственный интеллект, бизнесмена привлек высокий уровень совпадения пар по сравнению с другими сервисами для знакомств. Варданян назвал его перспективным проектом, пишет Forbes.