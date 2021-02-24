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Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств

Работающий на базе ИИ сервис iris Dating привлек бизнесмена высоким уровнем совпадения пар. О том, что Варданян вложился в дейтинговую компанию Forbes писал еще в 2019 году. Бизнесмен назвал свои инвестиции перспективными
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств iris Dating, сообщает Forbes.

Как рассказал бизнесмен, он вложился в американский проект вместе с консорциумом других инвесторов. Варданян не уточнил свою долю в сервисе, лишь отметив, что она существенная. В беседе с РБК Варданян подтвердил, что стал акционером iris Dating. РБК обратился за комментариями в компанию.

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Бизнес-центр &laquo;Воздвиженка Центр&raquo;

В iris Dating, в работе которого используется искусственный интеллект, бизнесмена привлек высокий уровень совпадения пар по сравнению с другими сервисами для знакомств. Варданян назвал его перспективным проектом, пишет Forbes. 

Отличие iris Dating от других сервисов знакомств в том, что ИИ анализирует индивидуальные предпочтение каждого пользователя и предлагает ему потенциально интересные профили других людей. В среднем женщины в дейтинговых приложениях ставят лайки 3-5% мужчин. В iris Dating женщины ставят лайк каждому третьему профилю.

В 2019 году Варданян рассказывал, что вложился в дейтинговую компанию, но не называл ее. Он признавался, что не думал, что будет делать подобные инвестиции. «Но я вижу, что происходит, куда движется мир, и понимаю, что если к 2030 году 45% европейцев будут одинокими, и если мы видим, что люди живут еще на 30-40 лет дольше и при этом у многих из них нет второй половины, то одиночество становится одним из важнейших элементов будущего мира», — говорил бизнесмен.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

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В конце 2019 года Варданян продал свою долю в бизнес-центре «Воздвиженка Центр», расположенном в центре Москвы. Ему принадлежало 10% актива. Покупателем выступила китайская Fosun International Ltd, которой до этого принадлежала доля в 90% в центре на Воздвиженке.

Варданян не называл причину продажи актива, сумма сделки также не раскрывалась. По мнению экспертов, за свою долю он мог получить от Fosun от 900 млн руб. до 1,5 млрд руб.

Варданян занимает 103 место среди богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние в 2020 году оценивалось в $950 млн.

Авторы
Михаил Котляр, Роман Кирьянов
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