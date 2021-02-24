Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств
Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян инвестировал в американский сервис для знакомств iris Dating, сообщает Forbes.
Как рассказал бизнесмен, он вложился в американский проект вместе с консорциумом других инвесторов. Варданян не уточнил свою долю в сервисе, лишь отметив, что она существенная. В беседе с РБК Варданян подтвердил, что стал акционером iris Dating. РБК обратился за комментариями в компанию.
В iris Dating, в работе которого используется искусственный интеллект, бизнесмена привлек высокий уровень совпадения пар по сравнению с другими сервисами для знакомств. Варданян назвал его перспективным проектом, пишет Forbes.
Отличие iris Dating от других сервисов знакомств в том, что ИИ анализирует индивидуальные предпочтение каждого пользователя и предлагает ему потенциально интересные профили других людей. В среднем женщины в дейтинговых приложениях ставят лайки 3-5% мужчин. В iris Dating женщины ставят лайк каждому третьему профилю.