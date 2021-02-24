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В Wintershall выразили озабоченность ухудшением отношений России и Запада

Глава немецкой компании Марио Мерен заявил, что с тревогой смотрит на ухудшающиеся отношения между Россией и Западом. И выразил уверенность, что связь компании с российскими партнерами переживет конфликты
Марио Мерен
Марио Мерен (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что обеспокоен из-за ухудшающихся отношений России и Запада, но уверен, что экономические связи компании с российскими партнерами являются способом поддержания контактов. Об этом Мерен сказал на ежегодной пресс-конференции компании.

«Я знаю Россию, и я люблю Россию. Поэтому я с обеспокоенностью смотрю на политическую ситуацию там и на продолжающееся ухудшение отношений [России] с Западом», — заявил Мерен.

Он отметил, что Wintershall Dea как коммерческая компания не может разрешить политические противоречия в этой ситуации. «Но мы знаем, что наши экономические связи — это способ поддержания контактов, — считает Мерен. — Эта тесная и многолетняя связь переживет нынешние политические конфликты».

Wintershall Dea остановила финансирование Nord Stream 2
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

По его словам, история говорит сама за себя: Россия снабжала Европу газом даже во время холодной войны «без каких-либо условий и без перебоев». «С 1970 года мы сотрудничаем с Россией в сфере энергетики. Независимо от того, кто находился во главе государств, и от того, насколько хорошими или плохими были политические отношения», — напомнил глава Wintershall Dea.

Ранее в среду стало известно, что компания больше не планирует финансово участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2» (Wintershall Dea предоставляла кредиты). В своем отчете по итогам 2020 года компания отметила, что платежи по кредиту для оператора проекта, Nord Stream 2 AG, составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Планировалось, что объем финансирования строительства со стороны Wintershall Dea составит до €950 млн (10% затрат проекта). Об этом Мерен сообщил в интервью РБК в апреле 2019 года. Компания предоставила тогда от €600 млн до €620 млн кредитов.

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Кредиты для строительства газопровода также предоставляли европейские компании Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper.

Авторы
Тимофей Дзядко, Мария Лисицына
Wintershall Марио Мерен международные отношения
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