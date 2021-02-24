В Wintershall выразили озабоченность ухудшением отношений России и Запада

Глава немецкой компании Марио Мерен заявил, что с тревогой смотрит на ухудшающиеся отношения между Россией и Западом. И выразил уверенность, что связь компании с российскими партнерами переживет конфликты

Марио Мерен (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что обеспокоен из-за ухудшающихся отношений России и Запада, но уверен, что экономические связи компании с российскими партнерами являются способом поддержания контактов. Об этом Мерен сказал на ежегодной пресс-конференции компании.

«Я знаю Россию, и я люблю Россию. Поэтому я с обеспокоенностью смотрю на политическую ситуацию там и на продолжающееся ухудшение отношений [России] с Западом», — заявил Мерен.

Он отметил, что Wintershall Dea как коммерческая компания не может разрешить политические противоречия в этой ситуации. «Но мы знаем, что наши экономические связи — это способ поддержания контактов, — считает Мерен. — Эта тесная и многолетняя связь переживет нынешние политические конфликты».

По его словам, история говорит сама за себя: Россия снабжала Европу газом даже во время холодной войны «без каких-либо условий и без перебоев». «С 1970 года мы сотрудничаем с Россией в сфере энергетики. Независимо от того, кто находился во главе государств, и от того, насколько хорошими или плохими были политические отношения», — напомнил глава Wintershall Dea.