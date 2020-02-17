«Газпром» сменил главного бухгалтера

Место Елены Васильевой, занимавшей должность главного бухгалтера «Газпрома» и первого заместителя председателя правления с 2001 года, займет ее заместитель. Газовая компания провела и другие кадровые перестановки

Михаил Россеев и Елена Васильева (Фото: gazprom.ru)

«Газпром» освободил от должности главного бухгалтера компании и первого заместителя председателя правления Елену Васильеву в связи с ее выходом на пенсию. Главным бухгалтером компании теперь станет заместитель Васильевой Михаил Россеев. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК. Кадровые перестановки предстоит утвердить совету директоров компании.

Елене Васильевой 60 лет. Должность первого заместителя председателя правления «Газпрома» и главного бухгалтера компании она занимала с 2001 года.

По той же причине из компании уходят гендиректор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов (его место занял Владислав Бородин, заместитель начальника департамента 645, который занимается капитальным ремонтом) и глава «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. Последнего сменит бывший главный инженер «Газпром добычи Ямбург» Олег Николаев.

«Газпром» провел еще несколько кадровых перестановок, в рамках которых руководитель аппарата правления Михаил Середа стал первым заместителем гендиректора «Газпром экспорт» и главой создаваемой «дочки» компании «Газпром трейдинг». Место Середы в компании занял Вячеслав Коптелов, а должность заместителя председателя правления — руководителя аппарата правления «Газпром» упразднил.