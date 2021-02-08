Против «Яндекса» открыли дело из-за рекламы услуг по выпискам из ЕГРН

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Яндекс» из-за рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ размещен в базе данных ФАС. Первым внимание на документ обратило издание «Коммерсантъ».

По закону «О государственной регистрации недвижимости» предоставлять выписки из ЕГРН имеет право только Росреестр. «При этом законодательно не предусмотрена возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников, в частности, предоставляемых Росреестром сведений из ЕГРН», — указала ФАС в своем определении о возбуждении дела.

Как следует из материалов дела, Росреестр обнаружил, что в сервисе «Яндекс.Директ» рекламируются услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. В ноябре служба подала жалобу ФАС. Специалист антимонопольного ведомства составил протокол осмотра, в котором подтвердил случаи нарушения законодательства.

Заседание по делу пройдет 4 марта, а к 26 февраля «Яндексу» надо предоставить в ФАС необходимые документы. Согласно ст. 14.3 КоАП компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до полумиллиона рублей за нарушение законодательства о рекламе.