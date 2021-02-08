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Против «Яндекса» открыли дело из-за рекламы услуг по выпискам из ЕГРН

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Яндекс» из-за рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующий документ размещен в базе данных ФАС. Первым внимание на документ обратило издание «Коммерсантъ».

По закону «О государственной регистрации недвижимости» предоставлять выписки из ЕГРН имеет право только Росреестр. «При этом законодательно не предусмотрена возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников, в частности, предоставляемых Росреестром сведений из ЕГРН», — указала ФАС в своем определении о возбуждении дела.

Как следует из материалов дела, Росреестр обнаружил, что в сервисе «Яндекс.Директ» рекламируются услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. В ноябре служба подала жалобу ФАС. Специалист антимонопольного ведомства составил протокол осмотра, в котором подтвердил случаи нарушения законодательства.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заседание по делу пройдет 4 марта, а к 26 февраля «Яндексу» надо предоставить в ФАС необходимые документы. Согласно ст. 14.3 КоАП компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до полумиллиона рублей за нарушение законодательства о рекламе.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев РБК.

В мае прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает запретить создавать интернет-сайты, на которых размещены сведения, содержащиеся в ЕГРН. В июле законопроект приняли в первом чтении.

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В Росреестре ранее отмечали, что рынок перепродажи такой информации нарушает права граждан и противоречит интересам государства. Законопроект же должен защитить россиян от предоставления им недостоверных сведений о недвижимости.

Представители бизнеса инициативу раскритиковали. Так, сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере земли и недвижимости от экспертного и делового сообщества Николай Алексеенко пояснял РБК, что в ходе своей работы прямой или косвенной перепродажей таких данных занимаются кадастровые инженеры, нотариусы, риелторы и аналитики.

Глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар указывал, что права потребителей не нарушаются, поскольку у них все равно остается возможность самим заказать выписки непосредственно в Росреестре.

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