Миллиардер Рыболовлев в третий раз выставил яхту на продажу

67-метровое судно было построено в 2007 году, десять лет спустя бизнесмен предпринял первую попытку продать его за €65 млн. Теперь цена снизилась до €53,9 млн

Яхта Anna I (Фото: Peter Seyfferth / Imago / ТАСС)

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу 67-метровую яхту Anna I (ранее называлась просто Anna) за €53,9 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на электронную презентацию продажи. Информацию изданию подтвердил представитель бизнесмена, по словам которого, продажа осуществляется через Arcon Yachts и Fraser.

В стоимость входят покраска яхты и модернизация. Представитель миллиардера сообщил, что на судне уже заменили часть мебели и декора и провели сервисные работы. По словам одного из посредников, Рыболовлев заявил, что уплатит НДС в размере 20% от цены продажи.

Первую попытку продать яхту бизнесмен предпринял в 2017 году через брокера Yachtzoo, тогда за лодку была назначена цена в €65 млн. Несколько лет спустя она снизилась до €59 млн, передает Forbes.

Со времени строительства яхты в 2007 году ее переоборудовали два раза. Первая модернизация прошла в 2009 году, пишет издание.