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Миллиардер Рыболовлев в третий раз выставил яхту на продажу

67-метровое судно было построено в 2007 году, десять лет спустя бизнесмен предпринял первую попытку продать его за €65 млн. Теперь цена снизилась до €53,9 млн
Яхта Anna I
Яхта Anna I (Фото: Peter Seyfferth / Imago / ТАСС)

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу 67-метровую яхту Anna I (ранее называлась просто Anna) за €53,9 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на электронную презентацию продажи. Информацию изданию подтвердил представитель бизнесмена, по словам которого, продажа осуществляется через Arcon Yachts и Fraser.

В стоимость входят покраска яхты и модернизация. Представитель миллиардера сообщил, что на судне уже заменили часть мебели и декора и провели сервисные работы. По словам одного из посредников, Рыболовлев заявил, что уплатит НДС в размере 20% от цены продажи.

Первую попытку продать яхту бизнесмен предпринял в 2017 году через брокера Yachtzoo, тогда за лодку была назначена цена в €65 млн. Несколько лет спустя она снизилась до €59 млн, передает Forbes.

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<p>В феврале 2018 года издание Superyachtfan <a href="https://www.rbc.ru/society/20/02/2018/5a8baea79a7947f1bdab71dc" target="_blank">назвало</a> Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Ранее считалось, что она принадлежит партнеру бизнесмена <a href="https://www.rbc.ru/politics/31/03/2016/56fd4dcc9a79475e0fdc4297">Григорию Баевскому</a>. По информации издания, Ротенбергу принадлежат еще две яхты с таким&nbsp;же именем.</p> <p>Яхта была построена в 2011 году и называлась Amnesia. Заказчиком выступал&nbsp;британский миллиардер Грэм де Зилль, который перепродал ее незадолго до спуска на воду. Согласно информации на сайте по поиску яхт Yachtcharterfleet&nbsp;в семи каютах этой яхты могут разместиться 14 гостей.</p>

Со времени строительства яхты в 2007 году ее переоборудовали два раза. Первая модернизация прошла в 2009 году, пишет издание.

Anna была построена на верфи Feadship в Нидерландах. На лодке есть вертолетная площадка, бортовой гараж, выдвигающаяся для купания кормовая платформа и система регулирования и управления внешней подсветкой. Судно рассчитано на 12 гостей и 18 членов экипажа и может развивать скорость до 14 узлов и автономно пройти 6 тыс. морских миль.

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Forbes отмечает, что яхта была названа в честь дочери миллиардера Анны. Лодка была предметом разбирательства о разделе имущества между Рыболовлевым и его бывшей женой Еленой.

В 2018 году издание сообщило, что бизнесмен начал в Нидерландах строительство новой яхты под тем же именем. Строительство 110-метрового судна завершилось год спустя, его оценочная стоимость составила $300 млн. Конструированием занимался Майкл Лич, он же работал и с первой яхтой, которую переименовали в Anna I.

В конце января представитель Рыболовлева Сергей Черницын сообщил, что семья бизнесмена решила сдавать в аренду свой частный курорт на греческом острове Скорпиос. По предварительной оценке, стоимость может превысить €1 млн ($1,2 млн) за неделю. Остров был приобретен за $120 млн в 2013 году у Афины Онассис, внучки предпринимателя Аристотеля Онассиса.

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Рыболовлев яхта продажа
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