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В «Роснефти» отказались оставлять Шредера без вознаграждения
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В «Роснефти» отказались оставлять Шредера без вознаграждения
Бизнес, 11:03
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В «Роснефти» отказались оставлять Шредера без вознаграждения
В «Роснефти» считают «некорректным» не выплачивать вознаграждения за работу главе совета директоров компании Герхарду Шредеру. Ранее Игорь Сечин рассказал, что бывший канцлер Германии отказался от денег за свой труд
Герхард Шредер и Игорь Сечин (слева направо) во время посещения нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» (Фото: Patrick Pleul / DPA / TASS)

В случае если работа главы совета директоров «Роснефти» и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в компании не будет оплачиваться, это будет «некорректным». Об этом РБК сообщил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Компания считает некорректным не выплачивать вознаграждение за работу человеку такого масштаба и с таким объемом возложенных на него обязательств», — заявил он.

Ранее, 22 января, глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что Шредер отказался от вознаграждения за свой труд в качестве председателя совета директоров компании.

На должность независимого директора Шредера в августе прошлого года выдвинуло российское правительство. В сентябре инициативу поддержали акционеры компании.​ Сечин тогда представил бывшего главу правительства Германии как «самого лояльного по отношению к Москве немецкого лидера». Появление Шредера в совете директоров, как отмечал также глава «Роснефти», по его мнению, должно было помочь компании «нарастить присутствие в Европе». В Берлине произошедшее встретили критически. Нынешний канцер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию прискорбной, отметив, что это «подрывает санкции» против России.

Сечин рассказал о бесплатной работе Шрёдера в «Роснефти»
Бизнес

Однако от своей новой должности Шредер не отказался. В «Роснефти» позже рассказали, что 22 января он и Сечин совершили рабочий визит в Германию, по итогам которого между «дочкой» «Роснефти» Rosneft Deutschland и немецкой компанией Bitumina Handel было заключено соглашение на переработку и производство битума «по рецептуре» российской компании. «И, наверное, неслучайно господин Шредер принял предложение о работе в «Роснефти», отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», — заявлял тогда Сечин.

При этом суммарные доходы коллег Шредера по итогам 2016 года, как писал ранее РБК, составили $2,27 млн. К примеру, выплаты одному из членов совета директоров, бывшему казначею ExxonMobil Дональду Хамфризу, оценивались в $565 тыс.

Авторы: Алина Фадеева, Евгения Маляренко.
Теги: «Роснефть» , зарплата , Герхард Шредер
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