Сечин рассказал о бесплатной работе Шрёдера в «Роснефти»

Глава «Роснефти» отметил вклад бывшего канцлера Германии, возглавившего совет директоров нефтяной компании, в развитие связей между Москвой и Берлином

Игорь Сечин и Герхард Шрёдер (Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что глава совета директоров компании, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отказался от вознаграждения, передает ТАСС. Говоря о том, что работа Шрёдера «в значительной мере» способствует развитию российско-германских отношений, Сечин назвал его «идеологом развития» сотрудничества между двумя странами.

«И, наверное, неслучайно господин Шрёдер принял предложение о работе в «Роснефти», отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», — подчеркнул Сечин.

Глава нефтяной компании выразил надежду на то, что профессионализм Шрёдера положительно скажется на развитии международного бизнеса «Роснефти».

На сайте нефтяной компании говорится, что Сечин вместе со Шрёдером в понедельник, 22 января, совершили рабочий визит в Германию. Среди прочего они участвовали в подписании соглашения на переработку битума на установке полимерно-модифицированного битума компании Bitumina и производство битума «Альфабит» по рецептуре «Роснефти». Соглашение заключено между «дочкой» «Роснефти» Rosneft Deutschland и немецкой компанией Bitumina Handel.

Шрёдер был избран главой совета директоров 29 сентября прошлого года, Сечин представил его как «самого лояльного по отношению к Москве немецкого лидера». Глава нефтяной компании заявил, что появление экс-канцлера в совете директоров поможет «Роснефти» нарастить присутствие в Европе. Как отмечал РБК, по итогам 2016 года члены совета директоров суммарно получили $2,27 млн. К примеру, выплаты одному из членов совета директоров, бывшему казначею ExxonMobil Дональду Хамфризу составили $565 тыс.

В Германии встретили выдвижение и назначение Шрёдера с критикой. Канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию прискорбной и отметила, что это «подрывает санкции» против России.