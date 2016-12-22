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Первый танкер с российским газом прибыл в США
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Первый танкер с российским газом прибыл в США
Бизнес, 24 янв, 18:18
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Первый танкер с российским газом прибыл в США
Танкер Gaselys компании Engie, который везет сжиженный газ из России, в среду вошел в территориальные воды США и находится примерно в 20 км от Бостона. Судно должно было прийти в США еще 20 января, но задержалось из-за непогоды
(Фото: maritime-connector.com)

Согласно данным ресурса Marine Traffic, который отслеживает суда в онлайн-режиме, газовоз Gaselys c российским сжиженным природным газом (СПГ) в среду, 24 января, вошел в территориальные воды США. До места назначения — порта Бостона — ему остается около 20 км.

Груз должен был поступить в США в субботу, 20 января, однако за сутки до прибытия танкер развернулся и направился в Испанию без объяснения причин.

Представитель французской Engie (ей принадлежит газовоз Gaselys) заявил РБК, что разворот судна был вызван плохой погодой. «Конечный пункт назначения груза не изменился», — сказал он. По его словам, судно направляется в регазификационный терминал Everett в порту Бостона. Но собеседник РБК не ответил на вопрос о точном времени разгрузки судна.

В среду министр энергетики Александр Новак прокомментировал поставку газа в Бостон. «(У меня) нет эйфории, особых чувств, что газ будет поставлен в Бостон», — сказал он на панельной дискуссии экономического форума в Давосе. Министр заметил, что поставка газа из России в США является показателем становления мирового рынка СПГ. «Молекулы российские, но газ уже не российский», — подчеркнул Новак.

Судно Gaselys находится в пути уже три недели. Оно везет сжиженный газ в Бостон из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, следует из данных MarineTraffic. Gaselys прибыл в Isle of Grain вскоре после того, как туда была доставлена первая партия СПГ с российского проекта «Ямал СПГ» (проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, контрольный пакет которого принадлежит НОВАТЭКу).

Этот газ планировалось реэкспортировать и доставить в США из-за сильных морозов на восточном побережье страны, что подняло цены на СПГ выше азиатских, сообщала газета «Коммерсантъ». Спотовые цены на основной площадке Henry Hub к 2 января превысили $6 за MBTU впервые с апреля 2014 года. При этом на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Однако теперь цены стабилизировались. По данным Управления энергетической информации США, на вторник, 23 января, цена на СПГ с поставкой в Нью-Йорк составила $2,99 за MBTU, а в Новую Англию (куда входит порт Бостон) — $3,18 за MBTU.

Первая очередь завода «Ямал СПГ» мощностью 5,5 млн т СПГ была запущена 5 декабря 2017 года. До апреля 2018 года газ с этого проекта будет продаваться на спотовом рынке, после этого начнутся поставки по долгосрочным контрактам. «Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, по 20% — у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у китайского Фонда Шелкового пути.

Автор: Василий Маринин.
Теги: НОВАТЭК , Ямал сжиженный газ
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